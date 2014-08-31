Шахтёр с 30-летним стажем: опускаются в шахту только ради денег, романтики здесь нет

Новости Беларуси. Леонид Шуба из шахтерской столицы Беларуси — Солигорска — в школе и не думал, что свяжет свою жизнь с одной из самых сложных профессий и три десятка лет проведет на глубине в несколько сотен метров, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Казалось бы, вот она, та самая ситуация, о которой говорят: эти журналисты из-под земли достанут! Но прежде чем доставать, до нашего героя еще предстоит добраться. Сначала вниз почти на 700 метров, а потом рейс на эдакой глубинной маршрутке. И рейс, надо сказать, не для слабонервных.

Такой же вспышкой случая для Леонида Анатольевича была его первая подземная смена. Шахтером стать он никогда не мечтал и цветные сны с глубинным смыслом не видел. Спустился, скорее, попробовать, особенно не планируя задержаться в забое. С тех пор прошло ровно 30 лет. А ведь в семье нашего героя шахта сыграла роковую роль.

Леонид Шуба, машинист горновыемочных машин ОАО «Беларуськалий»:

Мой дядька работал на угольной шахте в Донбассе,. Он там погиб. Вначале было сложно привыкнуть к этой обстановке: замкнутость пространства. Тяжелее всего было отработать первых 5 лет.

Не знаем, как первые 5 лет, тут и несколько часов попробуй, продержись! Пыль не то, что столбом – фонтаном, и это при том, что между техникой и стенами минимальное расстояние. Плюс шум, плюс само ощущение замкнутого пространства.

Здесь быстро забываешь, как безутешно «страдал» без электрочайника в кабинете. Но для Леонида Анатольевича такие условия – просто санаторий! Пробираемся дальше, вглубь забоя.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Чтобы вы понимали, в каких условиях мы сейчас находимся, мой рост 163, сейчас я попробую приподняться. Вот все, что у нас есть! Не могу по-другому выразиться, подползу к нашему главному герою. (Какая здесь высота потолка?)140 см.

Передвигаются и работают на этом участке вот в таком положении. В подобных условиях прошли 26 лет рабочей жизни нашего героя. И ему, несомненно, есть, что ответить тем, кто постоянно кивает в сторону шахтеров: дескать, как же горнякам сладко получать солидную зарплату.

Леонид Шуба:

Попробуйте поработать в таком положении! (Спина болит?) Конечно, а как вы думаете?! Все опускаются в шахту только ради денег, как таковой романтики - нет: может опуститься, походит романтик и сразу уходит.

Нынешнему подземному поколению очень повезло: на пальцах, точнее, на пульте, объясняет Леонид Анатольевич. И до глубины добираются земные разработки. Техника, которой когда-то управляли тяжелыми рычагами, сегодня запускается, как домашний телевизор.

Леонид Шуба:

(У моряков женщина на корабле — плохая примета! То, что я сейчас здесь нахожусь — это не совсем все плохо?) Нет! У нас здесь работают женщины, которые меряют газ.

Против примет, предчувствий, но, в первую очередь, конечно, нештатных ситуаций у каждого шахтера есть своя защита, дилетанту напоминающая термос. Без этого самоспасателя с запасом воздуха ни один горняк на глубину не спустится. Случись что, он и последняя надежда, и ангел-хранитель. И даже назвали его в подземном обиходе с глубоким смыслом.

Леонид Шуба:

Спаситель. (В вашей практике были ситуации, когда приходилось им пользоваться?) В моей практике не было.

За десятки лет глубокого погружения в профессию он привык, что время под землей летит быстрее.

Леонид Шуба:

Когда все время рубишь на комбайне — очень быстро идет, даже не замечаешь.

…уже забыл, что переливающиеся кусочки стен для друзей когда-то были эксклюзивом.

Леонид Шуба:

Носили по молодости, а сейчас никто не просит.

…но и сегодня ощущает, что каждого человека из того, наземного мира, шахта встречает своей непередаваемой энергетикой!

Леонид Шуба:

Когда опускаешься в шахту, первых 2 часа — будто ты в первый раз опустился.

Наш герой уже не обращает внимания на соль, которую чувствуешь на губах, едва спустившись, на то, что ресницы и лицо покрыто пылью, а от жары в забое, кажется, плавится все вокруг. Он далек от романтики и не скрывает, что здесь именно достойные деньги – аргумент. Но, в очередной раз взглянув на подземную красоту, которая однажды так его впечатлила, Леонид Анатольевич все же признается: что-то в этом есть.

Леонид Шуба:

Наверное, привык к этому воздуху, тянет уже...