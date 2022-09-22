Первый состав с белорусским торфом отправился в Китай

Новости Беларуси. Первый железнодорожный состав с торфом из Беларуси отправился в Китай. Торжественная церемония прошла в честь 30-летия установления дипотношений между двумя государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дружественную страну ушло более 1 000 тонн коричневого золота. Торф востребован в энергетике, сельском хозяйстве, химической промышленности и медицине. При этом запасы этого ресурса в Беларуси оценивают в более чем 2 миллиарда тонн. Ключевая задача, которая стоит сегодня перед нашими странами, – организовать переработку торфа в индустриальном парке по новейшим технологиям.

Алексей Кушнаренко, генеральный директор «Белтопгаза»:

Благодаря возможностям «Великого камня» сегодня сформирован полноценный состав, это 62 контейнера, первая партия будет отправлена в Китай. При этом важно отметить, что расчеты за эту продукцию будут производиться в китайской национальной валюте – в юанях. Сформирована следующая партия – 50 контейнеров. При этом еще два предприятия «Белтопгаза» также в настоящий момент готовят разрешительные документы, чтобы получить согласование таможенного управления Китайской Народной Республики и в перспективе также поставлять торфяную продукцию на экспорт в Китай.