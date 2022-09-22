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Макей в ООН призвал снять санкции с белорусских удобрений, чтобы избежать мирового голода

22 сентября 2022 11:06
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Вопросы национальности, религии и языка часто становятся инструментом и прикрытием для противозаконной деятельности. Об этом 21 сентября заявил Владимир Макей на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он призвал к сохранению солидарности и взаимной поддержки в рамках Движения неприсоединения.

Макей в ООН призвал снять санкции с белорусских удобрений, чтобы избежать мирового голода-1

После выступления президента США Джо Байдена министр иностранных дел Беларуси призвал снять санкции с белорусских удобрений, чтобы избежать мирового голода. Также он заявил, что сделка по экспорту украинского зерна должна быть продлена и призвал все страны не ограничивать экспорт и не создавать излишних запасов.

«Cоседей, как известно, не выбирают». Макей призвал остановить попытки решить свои проблемы за счет других.

# Санкции # общество # Джо Байден # Владимир Макей # Фотофакт

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