Макей в ООН призвал снять санкции с белорусских удобрений, чтобы избежать мирового голода

Вопросы национальности, религии и языка часто становятся инструментом и прикрытием для противозаконной деятельности. Об этом 21 сентября заявил Владимир Макей на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он призвал к сохранению солидарности и взаимной поддержки в рамках Движения неприсоединения.

После выступления президента США Джо Байдена министр иностранных дел Беларуси призвал снять санкции с белорусских удобрений, чтобы избежать мирового голода. Также он заявил, что сделка по экспорту украинского зерна должна быть продлена и призвал все страны не ограничивать экспорт и не создавать излишних запасов.