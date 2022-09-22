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Головченко в Татарстане посетил технопарк – там представили новинку белорусских конструкторов

22 сентября 2022 10:43
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Новости Беларуси. Беспилотный трактор МТЗ высокой степени автоматизации 22 сентября представлен в Татарстане. Сегодня третий день рабочего визита в России для белорусской правительственной делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он начался с посещения технопарка, где представили новинку белорусских конструкторов. Система беспилотного трактора обладает различными режимами управления.

Головченко в Татарстане посетил технопарк – там представили новинку белорусских конструкторов-1

Уже можно подвести предварительные итоги переговоров: за несколько дней подписан ряд коммерческих контрактов. Намечен план поставок на следующий год. Особый интерес вызывает белорусское машиностроение.

Головченко в Татарстане посетил технопарк – там представили новинку белорусских конструкторов-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Уже проблема, как мы сейчас видим, не столько в заказах, сколько в способности обеспечить выполнение всех этих заказов, потому что, конечно, очень большой спрос на белорусскую, в первую очередь машиностроительную, продукцию. Тема импортозамещения очень кстати. Мы, например, даже проводя переговоры с КАМАЗом, крупнейшим российским производителем, видим, что именно белорусская промышленность явилась тем спасательным жилетом, который позволил КАМАЗу сохранять высокие объемы производства с точки зрения поставки комплектующих изделий белорусского производства.

Головченко в Татарстане посетил технопарк – там представили новинку белорусских конструкторов-7

Рабочий визит Романа Головченко в Татарстане продолжится встречей с генеральным директором «Татнефти» и посещением Казанского авиационного завода.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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