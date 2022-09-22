Головченко в Татарстане посетил технопарк – там представили новинку белорусских конструкторов

Новости Беларуси. Беспилотный трактор МТЗ высокой степени автоматизации 22 сентября представлен в Татарстане. Сегодня третий день рабочего визита в России для белорусской правительственной делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он начался с посещения технопарка, где представили новинку белорусских конструкторов. Система беспилотного трактора обладает различными режимами управления.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Уже проблема, как мы сейчас видим, не столько в заказах, сколько в способности обеспечить выполнение всех этих заказов, потому что, конечно, очень большой спрос на белорусскую, в первую очередь машиностроительную, продукцию. Тема импортозамещения очень кстати. Мы, например, даже проводя переговоры с КАМАЗом, крупнейшим российским производителем, видим, что именно белорусская промышленность явилась тем спасательным жилетом, который позволил КАМАЗу сохранять высокие объемы производства с точки зрения поставки комплектующих изделий белорусского производства.