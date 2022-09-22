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В Беларуси вступили в силу поправки в правила дорожного движения

22 сентября 2022 12:08
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Новости Беларуси. Новая база данных по техосмотру, возможность сдать экзамен на машине с коробкой «автомат», выдача международных водительских удостоверений. Эти и другие новшества закона о дорожном движении 22 сентября вступили в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вступили в силу поправки в правила дорожного движения-1

Одна из поправок предусматривает возможность обучения и сдачи экзамена в ГАИ на автомобиле с автоматической коробкой передач. В водительском удостоверении будет проставляться отметка о возможности управления автомобилем без механической трансмиссии. Также теперь предусмотрена выдача международного водительского удостоверения. В то же время граждане России после получения паспорта или вида на жительство в нашей стране могут не менять свои национальные водительские права на белорусские.

В Беларуси вступили в силу поправки в правила дорожного движения-4

Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Определен порядок направления водителей механических транспортных средств, самоходных машин на обязательное медицинское переосвидетельствование, в том числе уведомления о таком направлении. Упраздняется также необходимость согласования с Госавтоинспекцией маршрутов, по которым осуществляется обучение управлению механическим транспортным средством. При этом Министерство внутренних дел будет определять перечень участков дорог, на которых запрещено обучение. Государственный технический осмотр будет осуществляться на договорной основе. Типовая форма договора на оказание данных услуг будет устанавливаться Советом Министров.

В Беларуси вступили в силу поправки в правила дорожного движения-7

Также обновленным законом определены основные параметры дорожного движения, которые характеризуют его безопасность и эффективность, возможность их мониторинга, а также принципы организации дорожного движения. Как отметили в ГАИ, все эти поправки нацелены на совершенствование обеспечения безопасности на дорогах.

# Дорожное движение # общество # Александр Бруй # Фотофакт

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