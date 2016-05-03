Первый серийный трактор МТЗ-2 украсит новый сквер, обновленный самими заводчанами

Новости Беларуси. Первый серийный трактор МТЗ-2 украсит новый сквер, который заводчане собственными силами благоустраивают к 70-летию родного предприятия. Легендарная машина переживает капитальный ремонт и все это время спрятана от посторонних глаз.

Столичный тракторный завод начал свою историю через год после окончания Великой Отечественной войны. А спустя семь лет на свет появился первенец семьи «Белорусов» – трактор МТЗ-2. Просторы полей он бороздил еще 16 лет и ушел на заслуженный отдых лишь в 1971 году. Именно тогда он впервые был увековечен на постаменте перед заводской проходной и спустя много лет вернется туда вновь.

Иван Хаванский, начальник ЦОП № 1 ОАО «МТЗ»:

В 70-х годах его нашли, в те времена его реставрировали, и он был на постаменте.

Этот трактор уже давно в статусе ветерана. Тракторозаводцы называют его не иначе, как «номер один». И относятся к легендарному МТЗ-2 с большим трепетом.

Сегодня первый серийный МТЗ-2 снова в ЦОП, откуда он и вышел на большой свет 62 года тому. Основные реставрационные работы уже завершены, и всего через несколько дней трактор облачится в фирменную алую форму и займет место на центральном постаменте.

К слову, этот самый постамент, как и сам сквер у завода-юбиляра, тоже значительно обновится. На благоустройство выходят все заводчане поочередно.

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ»:

Это будет место отдыха для заводчан и тех, кто их ждет. Здесь будет расположена и спортивная площадка для скейтборда, будет также насыщенная детская площадка.

Виктор Николаевич к благоустройству сквера родного МТЗ подходит с особым энтузиазмом. Четыре десятка лет длится его трудовой роман с заводом, здесь же трудилась и его жена, а после – и дочь.

Окончательно завершить все работы в сквере планируют 27 мая. Это событие запомнится жителям города парадом тракторов и праздничным салютом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.