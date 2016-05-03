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Организаторы и спонсоры экстремистских объединений в Беларуси будут нести уголовную ответственность

03 мая 2016 13:30
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Новости Беларуси. Уголовная ответственность за хранение коктейля Молотова вводится в Беларуси. Соответствующий закон вступает в силу с этого дня.

Кроме того, уголовное законодательство пополнилось еще несколькими статьями. Так, теперь наказание предусматривается за создание и финансирование объединений граждан, в деятельности которых есть признаки экстремизма. Поправки также расширяют и систематизируют само понятие «экстремизм» и вводят определение экстремистского формирования. Оно охватывает как зарегистрированные, так и незарегистрированные организации. Вместе с тем расширяется и административная ответственность за распространение информационной продукции с призывами к экстремизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.       

# общество # Уголовное законодательство

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