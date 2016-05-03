В Полоцке директор предприятия тестирует сотрудников математическими задачами для шестиклассников

Новости Беларуси. Одним из героев сюжета станет учебник по математике для шестого класса. Ничего необычного и сверхъестественного в этой книге нет. Однако именно она лежит на столе у директора частного предприятия. И каждому, кто претендует на место инженера, предстоит решить из нее задачу. Почему этот школьный учебник является мерилом знаний и играет гораздо большую роль при приеме на работу, чем диплом?

Директор частного полоцкого предприятия в школу возвращает каждого, кто приходит устраиваться к нему на работу. Иногда тестирует и своих сотрудников. Говорит, именно в учебнике шестого класса ему понравились упражнения на логику. Если взрослый человек не может решить детскую задачу, то вряд ли он решит задачу производственную, – уверен руководитель предприятия.

Ватслав Гивойно, директор предприятия:

В нашей продукции очень много математических расчетов. Приходит человек с образованием менеджера и не может решить, как и за сколько довести груз. Это задачка шестого класса.

Кому задача из учебника приходится по зубам – зеленый свет к знаниям сугубо производственным. Например, в лабораторию, где нет белых халатов. А математика и физика – вместо пропуска, без которого на предприятие вход закрыт, ведь здесь выпускают приборы по измерению температуры, давления и влажности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И точность здесь – синоним качества.

Сергей Бурч, главный метролог предприятия:

Вот у нас есть термометр нашего производства с унифицированным цифровым сигналом. Мы его опускаем в две температуры, отрицательную и положительную, снимаем показания и рассчитываем на погрешности.

И еще один математический расчет: 70% сотрудников – молодежь до 30 лет. А само предприятие развивается в геометрической прогрессии. Чем больше усилий, тем шире круг заказчиков: в России, Казахстане, Украине, Эстонии, Венгрии. Готово решение и задачи по выходу на другие рынки.

Михаил Аржаник, инженер-конструктор предприятия:

На данный момент готовим к отгрузке две партии товара. Это термометры сопротивления, защитные гильзы и регуляторы температуры. На белорусскую атомную электростанцию.

Готовы не только градусники к отправке, но и ответы на задачи по учебнику.