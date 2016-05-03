Наука физиогномика: о чем могут сказать наши глаза, нос, рот?

Глаза, нос, рот, уши – множество вариантов и комбинаций. Они собираются, как пазлы, в одну картинку – лицо. Прочесть на этой картине замысел творца позволяет наука – физиогномика.

Для каждого из нас знания в этой области окажутся полезными. Обладая хотя бы общими навыками, мы сможем составить психологический портрет собеседника, заново открыть для себя своих близких и знакомых, выявить свои скрытые личные качества и даже выбрать спутника жизни.

К большому сожалению, в нашем обществе сформировалась патологическая особенность – недооценивать свое лицо. Многие не любят горбинку на носу, слишком густые брови или тонки губы, и всячески пытаются это исправить.

Искусство изучения лица является целостной системой и здесь важно понимать, что все черты лица тесно взаимосвязаны между собой. Но при этом каждый отдельный «элемент» обладает достаточной информативностью.

Физиогномика позволяет родителям понимать темперамент и характер своего чада уже с маленьких лет.