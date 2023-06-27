«Первый ребёнок». О чём нужно помнить женщинам, которые хотят стать мамами после 40 лет?

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу: Давайте все-таки чуть более подробно. Вы как врач расскажите о том, что же все-таки происходит в организме женщины. Потому как первый ребенок – это первый пробный камень в организм. Уже после 40 – все-таки кто-то, может быть, спортом не так занимался, спинка у кого-то болит.

Рождение детей в зрелом возрасте становится все более распространенным явлением. Безусловно, это личный выбор каждой женщины. Однако стать мамой после сорока непросто. О преимуществах и недостатках поздней беременности, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ирина Кухта, врач акушер-гинеколог, заведующий отделением патологии беременности:

После 40 – это тоже может быть первый ребенок. Я хотела бы сказать, что это не минусы и плюсы. После 40 беременность – это просто есть особенности. Прежде всего, как в любом возрасте – это то, с каким здоровьем женщина входит в эту беременность. Если у нее нет целого багажа, грузовика, вагончиков болезней, которые имеют серьезные последствия…

Сергей Парчевский:

То ей легче, да?

Ирина Кухта:

То эта беременность вполне может протекать хорошо и закончиться рождением хорошего, здорового ребенка. То есть мы еще должны помнить о том, что наша задача – не только здоровый ребенок, должно сохраниться здоровье матери. Потому что именно ей нужно растить, помогать, любить. Она шла на какие-то риски, которые сопряжены с поздней беременностью для того, чтобы все было хорошо.