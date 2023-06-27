Почему поздняя беременность требует более тщательного наблюдения? Ответила акушер-гинеколог

Рождение детей в зрелом возрасте становится все более распространенным явлением. Безусловно, это личный выбор каждой женщины. Однако стать мамой после сорока непросто. О преимуществах и недостатках поздней беременности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Вы присутствуете в самый важный момент появления нового человека. Скажите, женщины более зрелого возраста (после 40) этот этап своей жизни очередной или первый проходят сложнее или, может быть, имея опыт, у них все получается гораздо легче?
Ирина Кухта, врач акушер-гинеколог, заведующий отделением патологии беременности:
Понимаете, психологически женщины, которые рожают в 40+ – они более зрелые, самостоятельные. Это да. Но это только одна сторона проблемы. Не проблемы – скажем, такая ситуация. Потому что это не проблема. Существуют еще другие вопросы – это состояние здоровья, какой-то определенный жизненный багаж, который получен до 40 лет. Не всегда жизнь текла только гладко, мы ничем не болели, у нас не было вредных привычек. Понимаете, к 40 годам этот багаж накапливается. К сожалению, в большинстве случаев беременность после 40 проходит более напряженно, серьезно. Она требует более серьезного наблюдения у врача акушера-гинеколога, различных специалистов, которые занимаются лечением других сопутствующих заболеваний. Заболевания сердца, артериальное давление, заболевания почек – самое разное.
«Первый ребенок». О чем нужно помнить женщинам, которые хотят стать мамами после 40 лет – подробнее здесь.