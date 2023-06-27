Почему поздняя беременность требует более тщательного наблюдения? Ответила акушер-гинеколог

Рождение детей в зрелом возрасте становится все более распространенным явлением. Безусловно, это личный выбор каждой женщины. Однако стать мамой после сорока непросто. О преимуществах и недостатках поздней беременности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Вы присутствуете в самый важный момент появления нового человека. Скажите, женщины более зрелого возраста (после 40) этот этап своей жизни очередной или первый проходят сложнее или, может быть, имея опыт, у них все получается гораздо легче?