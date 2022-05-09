«Заряды подрывались сразу с двух сторон». Какого советского оружия немцы очень боялись?

Сплошное море огня. Так емко и предельно точно описывали работу «Катюш» советские солдаты и гитлеровцы. В протоколах допроса немецких военнопленных неоднократно отмечалось, что взятые в плен фашисты в буквальном смысле сходили с ума от огня реактивных установок. И в это легко поверить. По мощности залпов «Катюша» превосходила обычные артиллерийские орудия в десятки раз. От разрывов снарядов горела земля и плавился металл. Буквально за секунды минометный полк «Катюш» испепелял сотни гектаров на расстоянии до 8,5 километра.

Эдуард Герасименок, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: Заряды подрывались сразу с двух сторон, имели две волны детонации. И когда две волны детонации встречались, газовое давление взрыва резко возрастало. Это увеличивало осколочные действия в полтора раза по сравнению с артиллерийскими снарядами. Кроме корпуса, разрывалась еще и часть пороховой камеры, раскалявшись от горевшего внутри пороха. Вследствие этого осколки корпуса разогревались до 600-800 °С, зажигая все вокруг.

К осени 1941 года основная часть реактивной артиллерии, в том числе «Катюши», была рассредоточена в войсках западного фронта и Московской зоны обороны. Именно под Москвой находилась половина дивизионов, числившихся на тот период в Красной армии. Немецкие солдаты к «Катюше» относились с трепетом и прозвали «сталинским органом». Направляющие машины действительно похожи на трубы музыкального инструмента. Более того, «Катюша» еще и натурально пела, при полете реактивных снарядов издавался своеобразный звук наподобие мелодии. Перепутать с чем-то другим было просто невозможно.

«Катюша» никого не оставляла равнодушным, поднимала боевой дух наших бойцов, одновременно сеяла панику и ужас во вражеских рядах. Всего за годы войны было изготовлено около 11 000 боевых машин, которые выпустили по гитлеровцам несколько миллионов реактивных снарядов. «Катюша» выходила и заводила свою песню на полях всех основных сражений. Дошла до самого Берлина. Многие эксперты отмечают, что в операции по взятию столицы Германии именно 1,5 тысячи «Катюш» сыграли решающую песню Победы.