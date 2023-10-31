Место с историей. Дом правительства отмечает 90-летие

Новости Беларуси. Его построили в рекордные сроки и практически вручную, без единого башенного крана, экскаватора и бульдозера. 90 лет назад в Беларуси главным административным центром стал Дом правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже по нынешним временам здание уникальное. В нем около тысячи кабинетов, 2 тысячи окон и 4 тысячи дверей. 31 октября под его сводами открыли выставку, которая рассказывает, как строили этот уникальный объект, возведенный по проекту архитектора Иосифа Лангбарда. Дом правительства пережил Великую Отечественную войну, и в освобожденном Минске с его стен первым делом убрали вражескую символику, водрузив над зданием флаг созидания. С тех пор под ним принимаются важнейшие решения в социально-экономическом развитии Беларуси. Помимо правительства, в здании размещается Палата представителей Национального собрания.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Историей Дома правительства всегда интересуются делегации международные, которые сюда прибывают, потому что, наверное, он их впечатляет. И поэтому мы всегда рассказываем историю Дома правительства. И он имеет очень богатую и очень непростую историю. Здесь в 1994 году принимал присягу первый Президент Республики Беларусь, в этом здании. Поэтому вся работа этого здания направлена на то, чтобы наши люди жили лучше, чтобы страна развивалась и в ней был мир и порядок.