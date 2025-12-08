Первый молодёжный военно-патриотический форум принимает Минск

По инициативе Совета Республики и при поддержке силовых ведомств Беларуси – Минск принимает Первый молодежный военно-патриотический форум. Масштабное мероприятие продолжится два дня. В столицу прибывают сотни ребят из всех регионов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это участники проекта «Поезд памяти», который за четыре года объединил тысячи молодых белорусов; а также учащиеся военно‑патриотических классов и клубов, суворовцы, слушатели лицеев силовых ведомств. Форум станет площадкой для живого общения и обмена опытом. Здесь состоятся встречи, дискуссии.

Это хорошая возможность поделиться впечатлениями и планами на будущее, обсудить то, что волнует молодежь. Участники смогут задать вопросы председателю Совета Республики Наталье Кочановой и другим высоким гостям.

В программе – тематические секции, диалоги о патриотизме, служении Родине, роли молодежи в укреплении государства. Два дня будущие защитники Отечества проведут в атмосфере единства и силы духа. В пленарном заседании на тему «Современный патриотизм: традиции и вызовы времени» примут участие более 300 человек.