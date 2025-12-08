Чат-бот МВД Беларуси доступен во всех регионах страны

Теперь он доступен во всех регионах страны. Чат-бот предоставляет удобную, простую и эффективную возможность анонимно в круглосуточном режиме сообщить о происшествиях и правонарушениях. Там же можно прикрепить фото, видео, голосовые сообщения, указать геолокацию ЧП. Так сотрудники милиции не только быстрее получат информацию о происшествии, но и максимально быстро отреагируют.