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Чат-бот МВД Беларуси доступен во всех регионах страны

08 декабря 2025 06:22
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«Мы всегда рядом» – чат-бот МВД Беларуси успешно прошел тестовую эксплуатацию в Минской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чат-бот МВД Беларуси доступен во всех регионах страны-2

Теперь он доступен во всех регионах страны. Чат-бот предоставляет удобную, простую и эффективную возможность анонимно в круглосуточном режиме сообщить о происшествиях и правонарушениях. Там же можно прикрепить фото, видео, голосовые сообщения, указать геолокацию ЧП. Так сотрудники милиции не только быстрее получат информацию о происшествии, но и максимально быстро отреагируют.

# МВД Беларуси

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