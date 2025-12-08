Начался официальный визит в Беларусь парламентской делегации Кении

Белорусские парламентарии выстраивают диалог как с традиционными партнерами, так и странами дальней дуги, Глобального Юга. Накануне начался официальный визит парламентской делегации Кении во главе со Спикером Сената Амазоном Джеффа Кинги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 8 декабря, утром высокие гости примут участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске. Затем запланированы переговоры в Совете Республики. В ходе встречи ожидается подписание Меморандума о сотрудничестве между парламентами двух стран. В программе визита также – знакомство с ведущими учреждениями Беларуси. Делегация посетит Минский научно‑практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, а также Минский тракторный завод. На 9 декабря анонсированы переговоры на уровне правительства, визит в Парк высоких технологий и ознакомление с работой агрокомбината «Дзержинский».

Беларусь и Кения активно развивают сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах. Основные направления – сельское хозяйство, а также промышленность, технологии и межпарламентский диалог.