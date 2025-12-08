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Что дают инвестиции и какие драйверы экономического роста в областях? Анонс «По существу»

08 декабря 2025 06:17
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Как реализуется инициатива «Сильные регионы – сильная страна»? Что дают инвестиции? И какие драйверы экономического роста в областях?

В преддверии Всебелорусского народного собрания на площадке ток-шоу «По существу» соберутся представители регионов, чтобы обсудить социально-экономические возможности и планы. 

Что дают инвестиции и какие драйверы экономического роста в областях? Анонс «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на YouTube-канале. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу 8 декабря. Начало – в 18:30 на СТВ.

# Экономика

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