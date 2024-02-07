Первый модульный ФАП заработал в Гродненской области – оценить новинку приезжают из других регионов

Сохранить медицинскую помощь на селе, сделать ее качественной и доступной – таково требование Президента. Новый подход к исполнению поручения нашли в Гродненской области. В одной из деревень Новогрудского района открыли первый в стране модульный ФАП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Быстровозводимую конструкцию изготовили на местном заводе металлоизделий. Получилось экономично и эффективно. Жители не нарадуются, а технологией уже заинтересовались другие регионы страны и даже специалисты на уровне Минздрава. Новинку оценила и Галина Буро.

Компактно, светло, уютно, а главное, доступно: не выезжая из деревни получить квалифицированную консультацию. Надежда Козел всю жизнь трудилась в сельском хозяйстве, была завфермы, вышла на пенсию и признается: стало беспокоить давление. И если раньше жители деревни Ятра за медпомощью ездили в райцентр, теперь все в шаговой доступности.

Надежда Козел, жительница деревни Ятра:

Мы очень довольны этим ФАПом, потому что в последнее время у нас отсутствовал ФАП, в город нам очень тяжело доехать. Не нарадуются новому месту работы и медики. Раньше фельдшерско-акушерский пункт находился в соседней деревне в старом доме 50-х годов постройки с печкой, без воды и канализации. Ремонт требовал больших затрат. Решение нашли нестандартное – модульный ФАП. Он стал первым в стране. Сколько стоит такая конструкция? Подробности в видео.

В зоне обслуживания семь деревень. Для пациентов в небольшом модуле есть все необходимое: кабинеты приема, смотровая, процедурный, санузел. Пункт хорошо оснащен, в том числе для выезда на дом. Модульный медпункт вызвал настоящий резонанс в системе здравоохранения страны. Специалисты из разных областей едут перенимать опыт. В гостях уже третий регион меньше, чем за месяц. Это делегация из Могилевской области.

Александр Бабак, заместитель начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома:

Очень хороший, бюджетный вариант – модульная конструкция, когда можно в течение месяца-двух возвести недорого медицинский объект. И что очень выгодно, данную конструкцию можно перемещать в другой населенный пункт. Мы будем, конечно, планировать, но не в текущем году, а в ближайшие годы развивать данный опыт у нас в области.