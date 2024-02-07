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Южный Судан заинтересован в поставках сельхозтехники и медпрепаратов из Беларуси

07 февраля 2024 16:55
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Сельское хозяйство, продовольственная безопасность и медицина. Делегация из Южного Судана продолжает знакомство с нашей страной. 7 февраля гости посетили Минский тракторный завод и ряд других предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южный Судан заинтересован в поставках сельхозтехники и медпрепаратов из Беларуси-1

Самое пристальное внимание – сельскохозяйственной сфере: африканские партнеры хорошо знают о возможностях Беларуси в области производства сельхозтехники и оборудования. Интересует и опыт наших аграриев в растениеводстве. Порядка 70 % территорий Южного Судана – плодородные земли, которые могут приносить хороший урожай. Кроме того, эта африканская страна – лидер по по поголовью скота на душу населения на континенте. А значит, есть большие перспективы в развитии животноводства.

Южный Судан заинтересован в поставках сельхозтехники и медпрепаратов из Беларуси-4

Дэу Матхок Динг, министр инвестиций Южного Судана:
Южный Судан молодая страна, которой нужно много возможностей, поэтому мы приехали в Беларусь, чтобы изучить ваши передовые технологии. За два дня мы посетили ряд ключевых государственных предприятий. Сегодня находимся в Министерстве иностранных дел, чтобы обсудить перспективы двусторонних межгосударственных отношений. Южный Судан находится в самом сердце континента, если белорусское правительство хочет развиваться в Африке, то Южный Судан готов к различного рода партнерству.

Южный Судан заинтересован в поставках сельхозтехники и медпрепаратов из Беларуси-7

В числе приоритетных направлений и здравоохранение. В стране и на континенте в целом заинтересованы в поставках качественных медпрепаратов. Для Беларуси это крайне перспективный рынок.

# Международное сотрудничество # общество

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