Южный Судан заинтересован в поставках сельхозтехники и медпрепаратов из Беларуси

Сельское хозяйство, продовольственная безопасность и медицина. Делегация из Южного Судана продолжает знакомство с нашей страной. 7 февраля гости посетили Минский тракторный завод и ряд других предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое пристальное внимание – сельскохозяйственной сфере: африканские партнеры хорошо знают о возможностях Беларуси в области производства сельхозтехники и оборудования. Интересует и опыт наших аграриев в растениеводстве. Порядка 70 % территорий Южного Судана – плодородные земли, которые могут приносить хороший урожай. Кроме того, эта африканская страна – лидер по по поголовью скота на душу населения на континенте. А значит, есть большие перспективы в развитии животноводства.

Дэу Матхок Динг, министр инвестиций Южного Судана:

Южный Судан – молодая страна, которой нужно много возможностей, поэтому мы приехали в Беларусь, чтобы изучить ваши передовые технологии. За два дня мы посетили ряд ключевых государственных предприятий. Сегодня находимся в Министерстве иностранных дел, чтобы обсудить перспективы двусторонних межгосударственных отношений. Южный Судан находится в самом сердце континента, если белорусское правительство хочет развиваться в Африке, то Южный Судан готов к различного рода партнерству.