«Молодёжный взгляд. Выборы»: витебские студенты приняли участие в открытом диалоге

Сделать выбор в пользу кандидата, к которому в дальнейшем можно будет обратиться за помощью и поддержкой. Так, накануне единого дня голосования настроены студенты Витебской академии ветеринарной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 февраля вуз стал площадкой для проведения открытого диалога «Молодежный взгляд. Выборы». Такие площадки – хорошая возможность узнать о нюансах избирательной кампании.

Со студенческим активом встретился помощник Президента Сергей Левкович. Ребята интересовались, на что следует ориентироваться, делая выбор в пользу того или другого кандидата. 70 % первокурсников академии впервые будут принимать участие в выборах. И у молодых людей есть понимание того, что голос каждого важен.