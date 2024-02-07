«Молодёжный взгляд. Выборы»: витебские студенты приняли участие в открытом диалоге
Сделать выбор в пользу кандидата, к которому в дальнейшем можно будет обратиться за помощью и поддержкой. Так, накануне единого дня голосования настроены студенты Витебской академии ветеринарной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 февраля вуз стал площадкой для проведения открытого диалога «Молодежный взгляд. Выборы». Такие площадки – хорошая возможность узнать о нюансах избирательной кампании.
Со студенческим активом встретился помощник Президента Сергей Левкович. Ребята интересовались, на что следует ориентироваться, делая выбор в пользу того или другого кандидата. 70 % первокурсников академии впервые будут принимать участие в выборах. И у молодых людей есть понимание того, что голос каждого важен.
Ксения Валюшко, студентка Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Я уже не первый раз буду участвовать в выборах. Ознакомлюсь со всеми кандидатами. Сделаю свой выбор в пользу кандидата, к которому я смогу в будущем обратиться за помощью.
Сергей Левкович, помощник Президента Беларуси – инспектор по Витебской области:
Студенческое сообщество – это люди, которые первый, второй раз приходят на выборы в своей жизни. Главное, чтобы они пришли и понимали свое участие в этом процессе, важность их участия в этом процессе, и ни в коем случае не оставались в стороне от политической жизни страны.
Также во время встречи студенты прошли квиз по избирательному праву и присоединились к республиканской акции «Роднае – народнае», направленной на популяризацию государственных символов. В вузе регулярно проводят открытые диалоги, приуроченные к единому дню голосования. Уже подготовлены два избирательных участка. Принять участие в досрочном голосовании здесь, как и по всей стране, можно будет с 20 по 24 февраля с 12:00 до 19:00.