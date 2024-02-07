Азарёнок: триумф Беларуси и Батьки неизбежен!

Авторская журналистика далее в нашем эфире. «Тайные пружины политики» от Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

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Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Законно роптая в очереди в поликлинике и плюясь на власть, подпрыгивая на дорожной ямке, вспомните и вот это. Наши дни. Нацисты взяли в плен бойца. Пишут жене.

Григорий Азаренок:

Есть два варианта: «Либо отдаем его на обмен, либо ликвидируем его. Все зависит сейчас от тебя. Скидывай свои фото. Голая. Или я пускаю его в расход. Пять минут. Две минуты». Девушка не отвечает. Нацисты прострелили ему ногу – «Это из-за тебя». Ей дают с ним пообщаться. И русский солдат говорит: «Все нормально, ничего не делай». Пальцев он уже лишился из-за нее. К утру и жизни. Его пытали. Ему раскромсали руку. Вот так. Все это в режиме реального времени скидывают жене и матери. «Скидывай голые фото. Или убьем». И муж отвечает перед смертью: «Настя, я люблю тебя. Спи давай, не переживай». Переговоры, нацисты, Европа, Запад, Украина. Все это уже треп. Есть только одно мнение после такого. Вот все это с тобой – чиновник, служащий, рабочий, представитель бизнеса и сферы услуг – делали бы побратымы бандеровцев – калиновцы и прочий мусор. И от этого нас спас и каждый день спасает Лукашенко.

А вот еще Беларусь без Лукашенко. Палестинский ребенок вынужден пить мутную дождевую воду из-за нехватки чистой питьевой воды из-за продолжающейся блокады сектора Газа. И на фоне всего этого выборы. Но сначала за кардон. Любопытная переписка.

Отвечает светкин жополиз Лявончык: «Ты не дэмсилы. Ты далбаеб». Григорий Азаренок:

Ну прям тарантиновские диалоги. А теперь представьте вот таких персонажей, вот таких вот лучших людь в парламенте и органах власти. Спаси, Господи! А будут в парламенте и местных Советах те, кого вы выберете. Из этих депутатов будет собрано ВНС. Кто-то помнит перестройку. Как предатели Горбачев, Яковлев и Шеварнадзе шаг за шагом проводили операцию по разрушению Советского Союза. Ввергали нас в то море горя и крови, в которых мы сейчас утопаем. Мы – весь советский народ. Но где были 20 миллионов коммунистов? Где был съезд партии? Где были принципиальные люди? Их было мало. В Беларуси – один. Вот и все. Так что выбирайте, граждане, тех, кто не промолчит, когда кто-то захочет сдать страну. Есть еще воины в мире. ВСУшник пытается взять в плен русского солдата. Тот захотел убить себя и врага гранатой. Она почему-то не взорвалась. Русский солдат пошел в рукопашную против вооруженного бандеровца. Был убит.