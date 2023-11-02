В Беларуси задействуют весь потенциал Августовского канала для привлечения туристов

Новости Беларуси. Потенциал Августовского канала будет задействован на 100 %. Об этом 2 ноября в Гродно заявили на заседании межведомственного координационного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Потенциал Августовского канала будет задействован на 100 %. Об этом 2 ноября в Гродно заявили на заседании межведомственного координационного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители сразу нескольких инстанций обсуждали, как сделать жемчужину принеманского края еще привлекательнее для белорусов и гостей нашей страны. Впрочем, уже сегодня уникальное гидротехническое сооружение удовлетворит запросы, как лакшери-туриста, так и неискушенного путешественника. Доступны более десятка самых различных маршрутов – велосипедные, пешеходные, водные. По Августовскому каналу курсируют два теплохода, на побережье появился ряд агроусадеб. Второй год функционирует детская зона. С этого сезона для посетителей после реставрации открыт дворцово-парковый комплекс «Святск». Уникальный туристический объект позволяет не просто отдохнуть, но и познакомиться с традициями и культурой Беларуси.
Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Дворцово-парковый комплекс тоже возник и развивается вместе с Августовским каналом. Таких объектов надо создавать больше. Пусть, может, не столь значимых и фундаментальных, но создание сервисов на туристических объектах еще больше будут привлекать сюда туристов.
Августовский канал – это и зона притяжения любителей спорта и здорового образа жизни. В этом году водная артерия принимала шесть знаковых турниров. Среди которых триатлон, болотный футбол, заплыв. А во время проведения II Игр стран СНГ именно эта изюминка Гродненской области была одним из любимых экскурсионных маршрутов у туристов. Только из числа представителей официальной спортивной делегации августовский канал посетило 180 человек из 9 стран.
Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Очень тесный контакт с регионами Российской Федерации. В этом году мы уже провели четыре ознакомительных тура, в том числе и по Августовскому каналу. Это для Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Нижний Новгород, Башкирия. Также в рамках Игр стран СНГ, перед Играми стран СНГ приезжала делегация из Узбекистана, которая тоже ознакомилась с туристическим потенциалом данного канала.
В 2024 году на Августовском канале появятся новые места отдыха и маршруты для туристов. Причем они будут не только интересными, но и безопасными. Из новинок – катание на квадроциклах. Будут развиваться и популярные байдарочные туры. Станет больше точек общепита. Все по самому высокому разряду, как и полагается туристическому объекту международного уровня.