Медики рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие в аварии на мясокомбинате в Орше

Новости Беларуси. В тяжелом состоянии находятся две женщины, пострадавшие после аварии на Оршанском мясоконсервном комбинате. Сегодня утром их доставили в реанимацию Минской больницы скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горячая жидкость и пар оставили серьезные ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. У одной из пациенток объем поражения превысил 70 %. Сразу по прибытии ей провели срочную операцию, которая длилась порядка полутора часов. Сейчас она находится на искусственной вентиляции легких. Другая женщина в сознании, объем поражения тела ожогами составил около 40 %, но и ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Ольга Светлицкая, главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Они обе осмотрены специалистами нашего центра, отоларингологом, офтальмологом, нейрохирургом. Были проведены консилиумы, было принято решение о текущей дальнейшей тактике ведения этих пациенток. Из пяти пострадавших двое были с легкими повреждениями, третий пациент имел небольшой объем поражения горячей жидкостью и паром, порядка 15 %. Поэтому было принято решение оставить его для дальнейшего лечения по месту его нахождения.

Напомним, ЧП на Оршанском мясоконсервном комбинате случилось накануне. В одном из цехов произошел неконтролируемый сброс давления автоклава. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.