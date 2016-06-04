Первый фестиваль детей, которым медицина вернула слух, прошел под Минском

Новости Беларуси. Счастье слышать мир. Первый фестиваль кохлеарно имлантированых детей прошел 4 июня под Минском. Две сотни ребят, которые до операции не могли слышать и говорить, сегодня удивляли жюри и гостей концерта песнями, стихами и танцевальными номерами.

Кохлеарная имплантация - один из наиболее эффективных методов реабилитации детей с нарушением слуха. После успешно выполненной операции дети с врожденной глухотой способны распознавать звуки практически сразу после первого включения процессора. Белорусские медики уже помогли услышать мир пяти сотням юных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья Овчеровых:

Это дает возможность нам общаться с нашими детьми и нашим детям общаться с нами. Это неописуемая радость и счастье слышать.

Людмила Макарина-Кибак, директор РНПЦ оториноларингологии:

Смысл этой операции не в том, чтобы ребенка прооперировать, а в том, чтобы он научился слышать мир, и мы должны видеть результаты совместной нашей работы. И на сегодняшнем фестивале дети нам покажут, как они умеют слышать звуки и как они умеют их преобразовывать в песню, в движение. Это очень важно.

Ольга Плотникова, певица:

Это такое счастье, когда наши дети здоровы, ведь совершенно точно замечено, что если дети здоровы, то родители могут быть спокойны и счастливы.