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Первый энергоблок БелАЭС приступает к промышленной эксплуатации

10 июня 2021 06:48
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Новости Беларуси. Новая эпоха для белорусской энергетики. Первый энергоблок БелАЭС 10 июня приступает к промышленной эксплуатации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующая лицензия была получена в начале прошлой недели, после завершения всех испытаний, подтверждающих полную безопасность объекта.

Первый энергоблок БелАЭС приступает к промышленной эксплуатации-1

Планируется, что полученная энергия в первую очередь будет распределена внутри страны с постоянным увеличением ее потребления – от коммунальных нужд до развития электротранспорта. Такую задачу на минувшем совещании, посвященном настоящему и будущему белорусской энергетики, поставил глава государства.

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Что касается второго энергоблока БелАЭС, то здесь уже завершены гидроиспытания первого и второго контуров. Выполненные работы подтвердили прочность оборудования и трубопроводов. Следующий этап – горячая обкатка реакторной установки. Ее задача – проверить работоспособность основного и вспомогательного оборудования реактора на рабочих параметрах.

Первый энергоблок БелАЭС приступает к промышленной эксплуатации-4

Ввод второго блока станции в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

# АЭС в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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