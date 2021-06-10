Первый энергоблок БелАЭС приступает к промышленной эксплуатации

Соответствующая лицензия была получена в начале прошлой недели, после завершения всех испытаний, подтверждающих полную безопасность объекта.

Новости Беларуси. Новая эпоха для белорусской энергетики. Первый энергоблок БелАЭС 10 июня приступает к промышленной эксплуатации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что полученная энергия в первую очередь будет распределена внутри страны с постоянным увеличением ее потребления – от коммунальных нужд до развития электротранспорта. Такую задачу на минувшем совещании, посвященном настоящему и будущему белорусской энергетики, поставил глава государства.

Александр Лукашенко: атомная энергия – это будущее. Слава богу, мы в своё время взялись за эту проблему

Что касается второго энергоблока БелАЭС, то здесь уже завершены гидроиспытания первого и второго контуров. Выполненные работы подтвердили прочность оборудования и трубопроводов. Следующий этап – горячая обкатка реакторной установки. Ее задача – проверить работоспособность основного и вспомогательного оборудования реактора на рабочих параметрах.