Главная идея – в объединении людей. Фестиваль «Вытокі» пройдёт в Кобрине с 10 по 12 июня

Новости Беларуси. Фестиваль белорусской культуры «Вытокі» продолжает путешествие по стране. 10 июня масштабный праздник развернется в Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Фестиваль белорусской культуры «Вытокі» продолжает путешествие по стране. 10 июня масштабный праздник развернется в Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение трех дней город превратится в одну сплошную развлекательную площадку. Гостей ждут многочисленные спортивные, культурные и художественные мероприятия, а также выступления звезд белорусской эстрады.
«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»
Напомним, старт фестивальному марафону был дан в середине мая в Лиде, затем праздник отправился в Оршу и вот теперь покоряет Брестчину. А впереди Мозырь, Бобруйск и другие малые города.
Путешествовать по стране «Вытокі» будут на протяжении всего лета. Как говорят организаторы, это будет лучшая реклама спорта, здорового образа жизни, а также национальной культуры. Но главная идея – в объединении людей.