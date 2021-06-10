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Главная идея – в объединении людей. Фестиваль «Вытокі» пройдёт в Кобрине с 10 по 12 июня

10 июня 2021 06:05
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Новости Беларуси. Фестиваль белорусской культуры «Вытокі» продолжает путешествие по стране. 10 июня масштабный праздник развернется в Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная идея – в объединении людей. Фестиваль «Вытокі» пройдёт в Кобрине с 10 по 12 июня-1

В течение трех дней город превратится в одну сплошную развлекательную площадку. Гостей ждут многочисленные спортивные, культурные и художественные мероприятия, а также выступления звезд белорусской эстрады.

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»

Главная идея – в объединении людей. Фестиваль «Вытокі» пройдёт в Кобрине с 10 по 12 июня-4

Напомним, старт фестивальному марафону был дан в середине мая в Лиде, затем праздник отправился в Оршу и вот теперь покоряет Брестчину. А впереди Мозырь, Бобруйск и другие малые города.

Главная идея – в объединении людей. Фестиваль «Вытокі» пройдёт в Кобрине с 10 по 12 июня-7

Путешествовать по стране «Вытокі» будут на протяжении всего лета. Как говорят организаторы, это будет лучшая реклама спорта, здорового образа жизни, а также национальной культуры. Но главная идея – в объединении людей.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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