Главная идея – в объединении людей. Фестиваль «Вытокі» пройдёт в Кобрине с 10 по 12 июня

Новости Беларуси. Фестиваль белорусской культуры «Вытокі» продолжает путешествие по стране. 10 июня масштабный праздник развернется в Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение трех дней город превратится в одну сплошную развлекательную площадку. Гостей ждут многочисленные спортивные, культурные и художественные мероприятия, а также выступления звезд белорусской эстрады. «Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»

Напомним, старт фестивальному марафону был дан в середине мая в Лиде, затем праздник отправился в Оршу и вот теперь покоряет Брестчину. А впереди Мозырь, Бобруйск и другие малые города.