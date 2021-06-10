«Унифицируем различные типы учреждений». Игорь Марзалюк о том, что изменится в системе образования Беларуси
Новости Беларуси. Существующее положение дел, законодательное регулирование, а также пути дальнейшего развития. Парламентские слушания о совершенствовании национальной системы образования пройдут 10 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, планируется обсудить вопросы подготовки кадров в тесном взаимодействии организаций реального сектора экономики с учебными заведениями. Речь также пойдет о процессе обучения в вузах с использованием информационно-коммуникационных технологий и возможности дополнительного образования одаренных детей и молодежи.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Во-первых, мы унифицируем различные, скажем так, типы учреждений. Теперь будет университет и академия. Мы четко прочитываем такие вещи, как колледж или лицей. Опять же, взаимодействие родителей, учителей и учащихся, как это должно оптимально выглядеть, какие элементы инновационные будут присутствовать в этой системе.
В стране стартует вступительная кампания. 16 июня начнется централизованное тестирование. Для его сдачи открыт 41 пункт. Требования правительства – работа комиссий должна быть организована на высоком уровне и с учетом эпидситуации. Поэтому проведение испытаний на всех этапах будет под пристальным вниманием Комитета госконтроля. Для оперативного реагирования на обращения граждан организованы личные приемы, а также горячая линия. До 1 сентября госкомиссия должна будет доложить Президенту о результатах вступительной кампании.