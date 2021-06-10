«Унифицируем различные типы учреждений». Игорь Марзалюк о том, что изменится в системе образования Беларуси

Новости Беларуси. Существующее положение дел, законодательное регулирование, а также пути дальнейшего развития. Парламентские слушания о совершенствовании национальной системы образования пройдут 10 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, планируется обсудить вопросы подготовки кадров в тесном взаимодействии организаций реального сектора экономики с учебными заведениями. Речь также пойдет о процессе обучения в вузах с использованием информационно-коммуникационных технологий и возможности дополнительного образования одаренных детей и молодежи.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Во-первых, мы унифицируем различные, скажем так, типы учреждений. Теперь будет университет и академия. Мы четко прочитываем такие вещи, как колледж или лицей. Опять же, взаимодействие родителей, учителей и учащихся, как это должно оптимально выглядеть, какие элементы инновационные будут присутствовать в этой системе.