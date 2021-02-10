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Героиня проекта «Белорусская SUPER женщина»: патриотизм – это сделать хорошее тем, кто находится рядом

10 февраля 2021 20:14
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Новости Беларуси. Три национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин запускают новый проект – «Белорусская Super женщина» на СТВ.

В нем каждую неделю мы будем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые стараются сделать мир лучше и начинают с себя.

Героиня, которая первой представит новый проект, – учитель Галина Кашпур.

Героиня проекта «Белорусская SUPER женщина»: патриотизм – это сделать хорошее тем, кто находится рядом-1

Галина Кашпур:
Все случайности не случайны. Чем старше я становлюсь и чем больше я в профессии, тем больше я ухожу от слова «психология». Единства, наверное, можно достичь тогда, когда мы будем давать возможность каждому человеку ошибаться и исправлять свои ошибки. Для меня гражданственность и патриотизм – это сделать хорошее тем, кто находится рядом. Все начинается с малого. Для меня любовь к родине – делать максимально все честно. Честно для себя.

Героиня проекта «Белорусская SUPER женщина»: патриотизм – это сделать хорошее тем, кто находится рядом-4

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Государственная социальная политика # общество # Галина Кашпур # Фотофакт

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