Героиня проекта «Белорусская SUPER женщина»: патриотизм – это сделать хорошее тем, кто находится рядом

Новости Беларуси. Три национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин запускают новый проект – «Белорусская Super женщина» на СТВ.
В нем каждую неделю мы будем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые стараются сделать мир лучше и начинают с себя.
Героиня, которая первой представит новый проект, – учитель Галина Кашпур.
Галина Кашпур:
Все случайности не случайны. Чем старше я становлюсь и чем больше я в профессии, тем больше я ухожу от слова «психология». Единства, наверное, можно достичь тогда, когда мы будем давать возможность каждому человеку ошибаться и исправлять свои ошибки. Для меня гражданственность и патриотизм – это сделать хорошее тем, кто находится рядом. Все начинается с малого. Для меня любовь к родине – делать максимально все честно. Честно для себя.
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