Героиня проекта «Белорусская SUPER женщина»: патриотизм – это сделать хорошее тем, кто находится рядом

В нем каждую неделю мы будем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые стараются сделать мир лучше и начинают с себя.

Галина Кашпур:

Все случайности не случайны. Чем старше я становлюсь и чем больше я в профессии, тем больше я ухожу от слова «психология». Единства, наверное, можно достичь тогда, когда мы будем давать возможность каждому человеку ошибаться и исправлять свои ошибки. Для меня гражданственность и патриотизм – это сделать хорошее тем, кто находится рядом. Все начинается с малого. Для меня любовь к родине – делать максимально все честно. Честно для себя.