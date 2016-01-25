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Первый белорусский спутник связи 25 января вышел на запланированную орбиту

25 января 2016 14:18
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Новости Беларуси. Первый белорусский спутник связи «Белинтерсат-1» запущенный 15 января, вышел на запланированную орбиту. Испытания на геостационарной орбите продлятся до трёх месяцев. 

Напомним, проект  реализуется с участием китайских партнеров. Космический аппарат рассчитан на передачу теле-, радиосигнала, а также обеспечение доступа в Интернет. Причем, не только в своих целях. Проект – экспортный. Беларусь сможет оказывать услуги связи в космосе. Ведь спутник покроет не только всю территорию Беларуси, но и страны Европы, Африки и Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Витязь, руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси:
Связь будет расширяться, и все больше и больше услуг будет оказываться. Поэтому для Беларуси такой спутник после спутника дистанционного зондирования Земли – это второй прорыв в космос именно по направлениям космической связи, навигационной связи и в решении многих задач. Появятся новые технологии, и Беларусь сможет оказывать различные услуги другим государствам в области связи, навигации. Естественно, и технологии, и подготовка кадров в этой области. 

# общество # Космос

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