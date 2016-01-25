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Студенты Беларуси отмечают Татьянин день 25 января

25 января 2016 14:12
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Новости Беларуси. Беларусь – лидер в СНГ по количеству студентов. В соседней  России и в Казахстане на 10 тысяч жителей их приходится меньше. В нашей стране 53 вуза готовят профессионалов по четыремстам специальностям. Самые востребованные у молодых людей – экономического и юридического профиля. Гуманитариев в разы меньше.

В Беларуси обучаются более 14,5 тысяч иностранных студентов из 92 стран.

Сегодня  студенты отмечают Татьянин день. Он является данью памяти святой мученице Татианы Римской. Святая почитается православной и католической церквями и считается покровительницей студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас у большинства из них — каникулы. В главном вузе страны праздник отметили на горнолыжных склонах. Студенты, преподаватели, команда ректората и деканы факультета боролись за звание лучших   в  лыжной гонке. Победила молодость. 

 

# общество # Студенты

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