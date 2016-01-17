«Белинтерсат-1»: кто и зачем создавал первый белорусский космический спутник связи?

Новости Беларуси. Эта космическая новость пришла к нам в пятницу за несколько часов до полуночи. Белорусский спутник «Белинтерсат-1» успешно запущен с китайского космодрома «Сичан». Лидеры двух стран Александр Лукашенко и Си Цзиньпин в тот же вечер обменялись поздравительными телеграммами. Для белорусско-китайского сотрудничества это, безусловно, новая и весьма высокая планка.

Космический аппарат рассчитан на передачу теле- и радиосигнала, а также обеспечение доступа в Интернет. Причем не только для себя. Это еще и экспортный проект: Беларусь теперь сможет оказывать услуги связи в космосе. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ оценила масштаб.

Прорыв в космос Беларусь совершила в июле 2012, когда был запущен наш первый спутник. Это событие стало отправной точкой большого пути. Республика входит в число мировых космических государств и создает Белорусскую космическую систему дистанционного зондирования Земли.

Уже в начале 2013 стартует реализация еще одного космического проекта. Совместно с Китаем мы планируем запуск первого белорусского спутника связи под названием «Белинтерстат-1». Все работы по созданию космического корабля ведутся в Поднебесной. Поставщиками основных компонентов полезной нагрузки выступают ведущие европейские производители.

Вот это – уменьшенная точная копия спутника. Хранится она в государственном военно-промышленном комитете. Его реальные размеры сопоставимы с легковым автомобилем. Весит спутник более пяти тонн.

Почти три года конструкторы с ювелирной точностью воплощали в жизнь инженерную мысль. И вот, наконец, результат – успешный запуск космического корабля с китайского космодрома «Сичан».

Космодром «Сичан» – это огромный монтажно-испытательный корпус, позволяющий осуществлять сборку трех космических аппаратов, и два стартовых комплекса. К нему ведет железнодорожная ветка и двухполосное шоссе, на его территории расположен также аэропорт. Производительность «Сичана» – 10-12 запусков в год. Расположен космодром вблизи экватора, что дает энергетический выигрыш при выведении кораблей на орбиту. Может быть поэтому наш «Белинтерстат-1» лег на космический курс с предельной точностью.

Представитель китайской стороны:

Запуск был проведен с исключительной точностью. На орбиту вывели спутник, не промахнувшись даже на несколько километров. Можно сказать, попали снайперски в цель. Белорусские специалисты, присутствующие при запуске, полностью удовлетворены.

Запуск спутника открывает новые космические возможности для страны. Беларусь выходит на мировой рынок телекоммуникационных услуг. Мы не только укрепляем свои позиции в информационном сообществе, но и становимся независимыми.

Сигнал покроет всю территорию Восточного полушария. А это значит, экспортный потенциал страны значительно увеличивается. Для обеспечения потребностей белорусов будет достаточно 5% ресурса «Белинтерстат-1», остальные 95% уйдут на экспорт.

Александр Тузиков, генеральный директор объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Технологии связи и телекоммуникаций являются очень экономически выгодными проектами. Поэтому мы очень надеемся, что этот инвестиционный проект действительно позволит получить новые инвестиции нашей экономике.

Игорь Быков, первый заместитель председателя государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Нельзя это рассматривать только с обывательской точки зрения, что вот появится еще один вариант связи. То есть, есть проводная связь, сотовая и будет космическая связь. Нет. Появляются новые технологии в республике, новые специалисты, которые переводят нашу страну на очередную ступеньку своего развития.

Реализацией космического проекта занималась китайская промышленная корпорация «Великая стена». Это крупнейший игрок на рынке нанотехнологий. Но не прописка, не репутация компании были определяющими факторами при выборе партнера. На эту роль претендовали несколько компаний с мировым именем. «Великая стена» предложила Беларуси наиболее выгодные условия.

Сергей Гурулев, председатель государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Китайская сторона подтвердила высочайший уровень своего развития в области космоса. Я думаю, мы будем общаться по системе космической связи, по теле- радиовещанию с Китаем в другом формате, в другом качестве.

Сегодня Китай является одним из стратегических партнеров Беларуси. Страны ведут доверительный политический диалог, согласовывают позиции на международной арене. Поднебесная и Синеокая развивают взаимовыгодное торгово-экономическое, кредитно-инвестиционное и научное сотрудничество. Успешных совместных проектов немало.

Из того, что у всех на слуху – «Великий камень». Белорусско-китайский индустриальный парк – европейская платформа Нового Шелкового пути. За высокими технологии и производствами, которые разместятся там, будущее. Успешная реализация космического проекта – лишь начало сотрудничества в этой сфере.

Юрий Шевцов, политолог:

В прошлом году мы с китайцами создали редкую боевую систему «Полонез», а сейчас спутник полетел. Вы знаете, это очень быстро. Это очень серьезные, большие проекты, которые сейчас вступают в строй один за одним. Хочется думать, что впереди еще не меньшее.

Валентина Железная, СТВ:

Новость о запуске белорусского телекоммуникационного спутника разлетелась по всему миру. Эту тему активно освещают и наши коллеги в Китае. На прямую связь с нами из Пекина выходит корреспондент и ведущий телеканала ССTV Василий Паршуто.

Вася, здравствуйте. Вы находитесь в центре событий и, возможно, знаете немного больше. Что говорят в Китайских СМИ и насколько важен для Поднебесной этот совместный проект?



Василий Паршуто, ССTV:

Добрый вечер, Беларусь. В относительном центре. От Пекина до космодрома «Сичан» почти 2 тысячи километров. Но у нашего телеканала, конечно, была возможность наблюдать за запуском. Если говорить об информационном потоке, то, конечно, мы в гуще, потому что успешный запуск белорусского спутника освещают все ведущие информационные каналы Китая: телевидение, Интернет и печатные издания. Событие вызвало небывалый интерес прессы по нескольким причинам.

Во-первых, для Китая это начало в этом году космических миссий. И успешное начало. Это немаловажно. Кстати, название ракеты-носителя весьма впечатляюще звучит на русском языке – «Великий поход». И это был её 223 по счету запуск.

Во-вторых, впервые китайская ракета-носитель вывела на орбиту спутник какой-либо европейской страны. И этой страной стала Беларусь.

Полагаю, стоит отметить, что совместные китайско-белорусские высокотехнологичные проекты развиваются довольно успешно. Инновационному сотрудничеству Беларуси и Китая уделяется большое внимание. В китайских городах Цзинань и Чанчунь работают парки по освоению высоких технологий. А это, конечно, создает дополнительную возможность для экспорта белорусских технологий уже в Китайскую Народную Республику.

Спутники связи среди стран СНГ имеют Россия, Казахстан, Туркменистан и теперь Беларусь. Запуском «Белинтерстат-1» страна подтвердила свой статус космической державы. Выход на орбитальную позицию космического корабля запланирован на 25 января.