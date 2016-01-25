С 4 апреля в Беларуси будут наказывать за распространение нелегального контента в Интернете

Новости Беларуси. Белорусские интернет-провайдеры готовятся к изменениям в Кодексе административных правонарушений. Начиная с 4 апреля распространение нелегального контента как в социальных сетях, так и на просторах Интернета будет наказываться рублем.

Для многих компаний, которые предоставляют услуги, связанные со всемирной паутиной, это шаг навстречу «легализации» аудио-, видео- и иных файлов, которыми обмениваются между собой пользователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сукач, директор компании по предоставлению интернет-услуг:

Такая возможность приведет к тому, что и операторы, и правообладатели будут заинтересованы, чтобы этот наш рынок контента приобрел легальные черты, что пойдет только на пользу как пользователю, так и в целом интернет-сообществу.

Ожидается и рост рынка интернет-услуг. В Беларуси всемирная сеть доступна фактически в каждой точке страны, а количество абонентов уже перевалило за 9 миллионов.

Кстати, всемирной паутиной активно интересуется даже Ватикан. Папа Римский едва ли не первым из религиозных иерархов планеты одобрил пользование Интернетом и даже назвал его «даром божьим».

Понтифик обратил внимание, что коммуникация должна строить мосты между людьми и исцелять раны, поэтому социальные сети необходимо сделать пространством милосердия.

Заявление это в каком-то смысле революционно. Церковные иерархи исключительно консервативны к новшествам: прежде чем получить их одобрение и признание в качестве «дара божьего», надо просуществовать не одно столетие.