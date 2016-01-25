Эксперимент: что думают американцы о советских мультфильмах

Новости США. Забавный эксперимент провел ресурс BuzzFeed с участием молодых американцев. Юношам и девушкам показывали знакомые каждому советскому ребенку мультфильмы – «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Винни-Пух». На суд зрителей также вынесли современный и весьма популярный у нас мультфильм «Маша и медведь».

Американцы сначала были настроены весьма критично и предположили, что российская анимация будет наполнена черным юмором.

Первым делом им показали мультфильм «Чебурашка». Гена пришелся зрителю по душе. Правда, крокодила в нем они не признали, приняв его за говорящего динозавра с гармошкой. Чебурашку же посчитали очень милым.