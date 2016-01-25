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Эксперимент: что думают американцы о советских мультфильмах

25 января 2016 12:18
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Новости США. Забавный эксперимент провел ресурс BuzzFeed с участием молодых американцев. Юношам и девушкам показывали знакомые каждому советскому ребенку мультфильмы – «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Винни-Пух». На суд зрителей также вынесли современный и весьма популярный у нас мультфильм «Маша и медведь».

Американцы сначала были настроены весьма критично и предположили, что российская анимация будет наполнена черным юмором.

Первым делом им показали мультфильм «Чебурашка». Гена пришелся зрителю по душе. Правда, крокодила в нем они не признали, приняв его за говорящего динозавра с гармошкой. Чебурашку же посчитали очень милым.

Эксперимент: что думают американцы о советских мультфильмах-1

В мультфильме «Ну, погоди!» американцев удивило, что многие персонажи курят. Волк сразу показался асоциальным элементом, которому нельзя доверять. А вот Зайца зрители сочли очень положительным персонажем. Он вызвал у зрителей симпатию: «А вот этот парень не курит, он на велосипеде катается».

Эксперимент: что думают американцы о советских мультфильмах-4

Советского Винни-Пуха участники «эксперимента» узнали не сразу, но посчитали его очаровашкой.

Эксперимент: что думают американцы о советских мультфильмах-7

Безоговорочным лидером по зрительским симпатиям стал медведь из мультфильма «Маша и медведь».

«Я беспокоюсь за безопасность этих животных»,

— отметил один из участников, глядя, как животные прячутся от Маши. Американские зрители признались, что хотели бы посмотреть этот мультфильм целиком.

Кроме того, публика в целом, отметила высокое качество советской анимации, посетовав, что у них в стране дела с этим обстоят несколько хуже.

«Хотел бы я, чтобы наши мультфильмы были такими же, это так круто», — признался один юноша после просмотра мультфильма.

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# общество # Мультфильмы

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