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Первый автомобиль, который помещается в сумке, изобрели в Японии

10 августа 2015 14:40
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Новости Японии. Японская компания разработала «персональный транспортер», вес которого от двух до трех килограммов в зависимости от модификации. Транспортное средство по своему размеру не превышает обычный планшет. 

Инженеры называют такое устройство айпэдом на колесах. Ожидается, что оно поступит в продажу уже осенью.

Кунаико Сайто, изобретатель:
Наши клиенты смогут использовать WalkCar не только для собственного передвижения. Наш гаджет поможет людям таскать тяжелые сумки.

Транспортер способен выдерживать вес до 120 килограммов и развивать скорость до 10 километров в час. Корпус WalkCar выполнен из алюминия, а само устройство питается от литиевой батареи.

После трех часов заряда транспортное средство способно проехать 12 километров.

Куниако Сайто, изобретатель:
Для запуска просто установите его на землю. Чтобы остановить его, просто сойдите с него. Чтобы изменить траекторию, достаточно простых движений тела.

У чудо-машины есть некоторые недостатки. Специалисты отмечают, что у WalkCar очень хрупкие колеса. Но и эту проблему инженеры обещают решить в ближайшее время. 

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# общество # Изобретения # Кунаико Сайто

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