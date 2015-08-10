Новости Беларуси. Белорусские аграрии перешагнули 6-миллионный рубеж по намолоту зерна. Пока позволяет погода, они проводят в поле весь световой день. Максимально задействована и техника. При этом вклад хлеборобов Минской области почти полтора миллиона тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы.

Урожайность, по сравнению с началом уборочной кампании, выросла и сейчас составляет 37,5 центнера с гектара. Самый высокий показатель на Гродненщине. Там с гектара удается поднять свыше 50 центнеров зерна. Неубранными в стране еще остаются чуть более четверти урожайных полей. Ближе остальных к завершению жатвы — Гомельская и Брестская регионы. Там хлеборобам осталось убрать менее 10% площадей. Следом идут Могилевская, Минская и Гомельская. А вот на Витебщине предстоит обработать еще более половины полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.