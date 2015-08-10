Новости Беларуси. 11 августа в Минске стартует фестиваль пакистанского кино. Череду показов откроет картина «Без слез». Это романтическая драма, основанная на рассказе пакистанской писательницы Фархад Иштиак. Среди других — фильм «Удар». Он повествует о событиях, связанных с войной и террором в Пакистане, включая террористическую атаку на Полицейскую академию в Лахоре в 2009 году.

Кроме того, белорусы смогут больше узнать и о «вкусе Пакистана». Эта страна является одним из крупнейших производителей и экспортеров манго в мире. Во время фестиваля, посвященного этому экзотическому фрукту, у всех желающих будет возможность его продегустировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.