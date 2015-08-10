Жених расплатился за обручальное кольцо 150 килограммами мелочи

Новости Китая. Житель Китая привез монеты на трехколесном велосипеде. Деньги были разделены на части и аккуратно завернуты в три огромных газетных свертка.

Лян Лян рассказал продавцам, что наконец он

смог выполнить обещание, которое дал возлюбленной еще в детстве. Тогда им было по 10 лет.

А обещал Лян Лян, что вырастет, заработает денег и женится на этой девочке. Прошло 20 лет – и он подтвердил слова делом.

Услышав эту трогательную историю, сотрудники ювелирного салона настолько прониклись, что согласились принять монеты. На пересчет денег у продавцов ушло полдня.

Лян Лян невесте после того, как приобрел кольцо:

Помнишь, как 20 лет назад я сказал, что заработаю денег и женюсь на тебе. Теперь я заработал достаточно, чтобы купить тебе кольцо, выходи за меня замуж.

Девушка расплакалась и ответила «да».

Больше невероятных предложений руки и сердца здесь.

Отметим, это далеко не первый случай в Китае, когда покупатели рассчитываются мелкими купюрами, приобретая дорогие вещи. Напомним, минувшей весной женщина заплатила за BMW 100 кг денег – продавцы пересчитывали валюту около 6 часов. Подробнее здесь.