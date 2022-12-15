Как избежать аварийных ситуаций на дороге? Показали на курсах экстремального вождения для сотрудников милиции
Новости Беларуси. Снегопад и гололедица. Как избежать аварийных ситуаций на зимней дороге? Рассказывают и показывают на курсах по вождению в экстремальных условиях для сотрудников милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В обстановке, приближенной к реальной, для слушателей курса моделируют различные дорожные сценарии: скоростное маневрирование, скольжение и занос автомобиля. Полезные советы для автовладельцев в материале Глеба Прокофьева.
Расскажем прямо сейчас что происходит на столичных дорогах. Оценивают общую ситуацию в 9 баллов. Очень серьезные пробки и затруднения. Оно и понятно, снежно на улице.
С самого утра Минск снова засыпало. На дорогах пробки. Средняя скорость автопотока едва ли 30 километров в час. В таких условиях резко затормозить без последствий вряд ли получится, а вот столкновение с соседом по дороге или кювет обеспечен. Как действовать в ситуации, когда у машины дорога уходит из-под колес? Ответ можно найти на курсах по контраварийному вождению для сотрудников милиции. Такая аудитория неслучайна. Ведь правоохранители чаще других оказываются в зоне риска. В непростых погодных условиях остановить нарушителя или добраться до потерпевшего, порой пренебрегая дорожными правилами, – задача не из легких.
Павел Радченко, начальник цикла специальных дисциплин Центра повышения квалификации МВД Беларуси:
Существуют элементы, в том числе так называемый квадрат. Выполняя данный элемент, сотрудники, уходя в занос, нагружая переднюю ось автомобиля, выводят его из заноса. А зачастую даже наоборот, то есть с использованием стояночного тормоза принудительно заставляют машину идти в занос, дабы сократить радиус и скорость входа в поворот. И дальше осуществляют контролируемое управление транспортным средством.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
На курсах оттачивают различные ситуации. К примеру, подача спецсигнала стражами порядка. Автолюбители не всегда понимают, откуда доносится звук сирены. Советы от профессионалов: не висеть на хвосте и не попадать в слепую зону.
Среди слушателей курса – Максим Легкий. Молодой человек в милиции служит уже 10-й год, но буквально пару месяцев назад перевелся в отдел ГАИ. Экскурс по контраварийному вождению оказался для него весьма полезным.
Максим Легкий, инспектор ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома, слушатель курса:
В зимний период времени такое вождение нужно для сотрудника, потому что он должен адаптироваться в таких условиях, непредсказуемых временами, не пустить автомобиль в занос. Когда вовремя затормозить, когда вовремя дать газ.
Как милиционеров готовят к сложным ситуациям на дороге? Журналист СТВ попробовал выйти из заноса.
Александр Прибыш, заместитель начальника главного управления кадров – начальник управления профессиональной подготовки МВД Беларуси:
Мы организовали курсы для милиционеров-водителей, сотрудников, которые управляют транспортными средствами служебного назначения. Основной целью является подготовить для министерства, страны высококвалифицированного профессионала, настоящего сотрудника, который всегда готов прийти на помощь нашим гражданам.
За две недели курса слушатели осваивают не только практические навыки, но и теоретические. Правоохранители систематизируют знания о правилах дорожного движения и анализируют реально возникающие ситуации на дорогах. Такие группы планируют набирать ежемесячно. Пока это лишь второй набор слушателей.
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