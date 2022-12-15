Как избежать аварийных ситуаций на дороге? Показали на курсах экстремального вождения для сотрудников милиции

Новости Беларуси. Снегопад и гололедица. Как избежать аварийных ситуаций на зимней дороге? Рассказывают и показывают на курсах по вождению в экстремальных условиях для сотрудников милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В обстановке, приближенной к реальной, для слушателей курса моделируют различные дорожные сценарии: скоростное маневрирование, скольжение и занос автомобиля. Полезные советы для автовладельцев в материале Глеба Прокофьева.

Расскажем прямо сейчас что происходит на столичных дорогах. Оценивают общую ситуацию в 9 баллов. Очень серьезные пробки и затруднения. Оно и понятно, снежно на улице.

С самого утра Минск снова засыпало. На дорогах пробки. Средняя скорость автопотока едва ли 30 километров в час. В таких условиях резко затормозить без последствий вряд ли получится, а вот столкновение с соседом по дороге или кювет обеспечен. Как действовать в ситуации, когда у машины дорога уходит из-под колес? Ответ можно найти на курсах по контраварийному вождению для сотрудников милиции. Такая аудитория неслучайна. Ведь правоохранители чаще других оказываются в зоне риска. В непростых погодных условиях остановить нарушителя или добраться до потерпевшего, порой пренебрегая дорожными правилами, – задача не из легких.

Павел Радченко, начальник цикла специальных дисциплин Центра повышения квалификации МВД Беларуси:

Существуют элементы, в том числе так называемый квадрат. Выполняя данный элемент, сотрудники, уходя в занос, нагружая переднюю ось автомобиля, выводят его из заноса. А зачастую даже наоборот, то есть с использованием стояночного тормоза принудительно заставляют машину идти в занос, дабы сократить радиус и скорость входа в поворот. И дальше осуществляют контролируемое управление транспортным средством.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

На курсах оттачивают различные ситуации. К примеру, подача спецсигнала стражами порядка. Автолюбители не всегда понимают, откуда доносится звук сирены. Советы от профессионалов: не висеть на хвосте и не попадать в слепую зону. Среди слушателей курса – Максим Легкий. Молодой человек в милиции служит уже 10-й год, но буквально пару месяцев назад перевелся в отдел ГАИ. Экскурс по контраварийному вождению оказался для него весьма полезным.

Максим Легкий, инспектор ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома, слушатель курса:

В зимний период времени такое вождение нужно для сотрудника, потому что он должен адаптироваться в таких условиях, непредсказуемых временами, не пустить автомобиль в занос. Когда вовремя затормозить, когда вовремя дать газ. Как милиционеров готовят к сложным ситуациям на дороге? Журналист СТВ попробовал выйти из заноса.

Александр Прибыш, заместитель начальника главного управления кадров – начальник управления профессиональной подготовки МВД Беларуси:

Мы организовали курсы для милиционеров-водителей, сотрудников, которые управляют транспортными средствами служебного назначения. Основной целью является подготовить для министерства, страны высококвалифицированного профессионала, настоящего сотрудника, который всегда готов прийти на помощь нашим гражданам.