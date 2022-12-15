Игорь Петришенко: акция «Наши дети» – это наш бренд, это наша белорусская традиция»

Новости Беларуси. Подарить сказку каждому ребенку. Акция «Наши дети» начинает новогоднее шествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 декабря дан торжественный старт благотворительному марафону.
Новости Беларуси. Подарить сказку каждому ребенку. Акция «Наши дети» начинает новогоднее шествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 декабря дан торжественный старт благотворительному марафону.
Три, два, один!
Этой трогательной традиции уже более четверти века. Ежегодно она объединяет ребят со всей страны. Поддержку и внимание получают дети-инвалиды, сироты, ребята из многодетных семей и отличники учебы. Сегодня праздник в честь старта акции организовали в Минском центре художественного творчества детей и молодежи. Для участников подготовили новогоднее шоу, мастер-классы и подарки. Все желающие могли собственными руками сделать елочные игрушки, а также символ наступающего года – кролика.
Я обычно занимаюсь всякой техникой, электроникой. Люблю всякие самоделки делать электрические. В письме Деду Морозу я попросил новую игру на приставку.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Нам хочется еще раз в этой акции подтвердить, что это наш бренд, это наша белорусская традиция, что мы помогаем друг другу. Не только в сложные моменты, но и именно вот в такие праздничные. Видим – там, где дети, где-то, может быть, обделены заботой, со стороны государства выделяется им искреннее повышенное внимание, чтобы они не чувствовали себя в чем-то ущемленными. Поэтому для нас очень важно в рамках этой акции провести искренность, доброту, теплоту наших сердец. И чтобы каждый наш ребенок сказал, что действительно чудо в нашей стране сбывается.
Главное событие благотворительной акции – праздничная елка с участием главы государства. Более 2 000 ребят станут гостями масштабного шоу и получат сладкие подарки.
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