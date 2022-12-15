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Игорь Петришенко: акция «Наши дети» – это наш бренд, это наша белорусская традиция»

15 декабря 2022 13:46
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Новости Беларуси. Подарить сказку каждому ребенку. Акция «Наши дети» начинает новогоднее шествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 декабря дан торжественный старт благотворительному марафону.  

Игорь Петришенко: акция «Наши дети» – это наш бренд, это наша белорусская традиция»-1

Три, два, один!  

Игорь Петришенко: акция «Наши дети» – это наш бренд, это наша белорусская традиция»-4

Этой трогательной традиции уже более четверти века. Ежегодно она объединяет ребят со всей страны. Поддержку и внимание получают дети-инвалиды, сироты, ребята из многодетных семей и отличники учебы. Сегодня праздник в честь старта акции организовали в Минском центре художественного творчества детей и молодежи. Для участников подготовили новогоднее шоу, мастер-классы и подарки. Все желающие могли собственными руками сделать елочные игрушки, а также символ наступающего года – кролика.  

Игорь Петришенко: акция «Наши дети» – это наш бренд, это наша белорусская традиция»-7

Я обычно занимаюсь всякой техникой, электроникой. Люблю всякие самоделки делать электрические. В письме Деду Морозу я попросил новую игру на приставку.  

Игорь Петришенко: акция «Наши дети» – это наш бренд, это наша белорусская традиция»-10

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Нам хочется еще раз в этой акции подтвердить, что это наш бренд, это наша белорусская традиция, что мы помогаем друг другу. Не только в сложные моменты, но и именно вот в такие праздничные. Видим – там, где дети, где-то, может быть, обделены заботой, со стороны государства выделяется им искреннее повышенное внимание, чтобы они не чувствовали себя в чем-то ущемленными. Поэтому для нас очень важно в рамках этой акции провести искренность, доброту, теплоту наших сердец. И чтобы каждый наш ребенок сказал, что действительно чудо в нашей стране сбывается.  

Игорь Петришенко: акция «Наши дети» – это наш бренд, это наша белорусская традиция»-13

Главное событие благотворительной акции – праздничная елка с участием главы государства. Более 2 000 ребят станут гостями масштабного шоу и получат сладкие подарки.  

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# Новый год # общество # Игорь Петришенко # Дед Мороз # Фотофакт

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