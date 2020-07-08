«Первые этажи не менее чем в два раза в неделю должны убираться». Какие ещё новшества появятся в многоквартирных домах

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь – Андрей Ромашко. Что относится к вспомогательным помещениям в многоквартирном доме? Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

В целом, вспомогательные помещения – это те помещения, которые не находятся внутри жилых, т. е. это лестничные клетки, холлы, пригласительные марши, подвалы, чердаки – все, что находится в многоквартирном жилом доме и подлежит общему использованию, это вспомогательные помещения. Тамбуры, которые находятся между двумя квартирами – это тоже? Андрей Ромашко:

Это тоже вспомогательное помещение.

Почему необходимы изменения, которые касаются уборки вспомогательных помещений? Андрей Ромашко:

В последнее время, в целом, вообще, не было никакого нормативного акта, который устанавливал бы перечень работ и периодичность их выполнения. Все основывалось на договорных основаниях между исполнителями услуги и потребителями, непосредственно жильцами. Понятно, что необходимость назрела для того, чтобы были единые подходы при санитарном содержании, при уборке и чтобы установить хотя бы минимальный перечень тех работ, которые мы должны сегодня иметь как услугу. Какие новшества появились? Андрей Ромашко:

Одним из новшеств можно считать, что появился дифференцированный подход к уборке первых этажей. На сегодняшний день законодатель определил, что первые этажи должны убираться чаще, потому что имеют большую проходимость, и нуждаются в более частой уборке. Поэтому первые этажи не менее чем в два раза в неделю должны убираться.

Дифференцированный подход к жилым домам с лифтом и без. Также различные подходы к периодичности сухой и влажной уборки подъездов жилых домов без лифтов и с лифтом. Без лифтов – чаще, поскольку площадка и лестничная клетка имеют большую пропускную способность, чем жилые дома с лифтами. Кто должен отслеживать частоту уборки, ее качество? Куда могут обращаться жильцы, если что-то не по правилам? Андрей Ромашко:

На сегодняшний день в стране создана система организации содержания и эксплуатации жилищного фонда, где проводником между потребителем и исполнителем услуги является государственный заказчик. По всем вопросам мы должны обращаться в организацию ЖКХ, которая непосредственно нам обеспечивает организацию оказания услуг. Единый номер службы – 115 тоже очень активно используется нашими потребителями.