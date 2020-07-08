Ситуация с некачественной водой в Минске: за что, всё-таки, придётся платить потребителям

Для, кто еще не уверен в качестве питьевой воды из-под крана, организован подвоз воды. Как долго это будет происходить?

А лександр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома: Проводится ежедневный мониторинг двумя службами. Проводится перекрестная сверка, и сегодня потребитель может быть абсолютно быть уверенным, может не волноваться — вода качественная.

Александр Дорохович:

По каждой заявке мы выезжаем, по каждой заявке отрабатываем. Наша задача — неважно, обоснованное это обращение или не обоснованное — отреагировать на каждый звонок, посмотреть причины и принять правильное управленческое решение. Так и по машинам — мы видим сегодня потребность на отдельных точках есть, хотя проблем там нет. Поэтому мы реагируем и эти машины устанавливаем. Думаю, эти машины в ближайшее время еще будут стоять.

Вся ситуация, которая произошла с водой, была на контроле Президента, прокуратура проводит проверку. Есть ли какая-то официальная версия причины случившегося?

Александр Дорохович:

Основная версия — это нарушение регламентных работ в производстве. Мы имеем участок в водоводе 17 километров. На участке 100 метров производились работы, и после этого необходимо было выполнить для регламентных работ и произвести контроль. На каком-то этапе, какие-то работы не были выполнены в установленные сроки, в установленном порядке. Соответственно, это повлекло то, что мы имеем.