Повлияет ли ситуация с ухудшением качества воды в Минске на график отключения горячего водоснабжения?

Лето. В Минске стартует плановое отключение горячей воды. Будут ли переносить график отключения горячей воды в Минске, рассказываем в программе «Большой город».

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

График утвержден, он достаточно напряжен. Мы начали его с месячного опоздания. Мы не отключали ни одно медучреждение. Будут все лето с горячей водой те, которые определил комитет здравоохранения. Составили достаточно напряженный график. Он сейчас не будет изменяться, чтобы к 1 сентября все работы завершить.