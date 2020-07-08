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Повлияет ли ситуация с ухудшением качества воды в Минске на график отключения горячего водоснабжения?

08 июля 2020 09:18
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Лето. В Минске стартует плановое отключение горячей воды. Будут ли переносить график отключения горячей воды в Минске, рассказываем в программе «Большой город».

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
График утвержден, он достаточно напряжен. Мы начали его с месячного опоздания. Мы не отключали ни одно медучреждение. Будут все лето с горячей водой те, которые определил комитет здравоохранения. Составили достаточно напряженный график. Он сейчас не будет изменяться, чтобы к 1 сентября все работы завершить.

# Водоснабжение # общество # Александр Дорохович # Илона Волынец

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