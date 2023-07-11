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В Минске вынесли приговор по делу о договорных матчах в белорусском футболе

11 июля 2023 11:13
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Новости Беларуси. Наказание – штраф в размере 185 тысяч рублей. В Минске суд огласил приговор по громкому делу о договорных матчах в белорусском футболе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске вынесли приговор по делу о договорных матчах в белорусском футболе-1

На скамье подсудимых – бывший топ-менеджер солигорского «Шахтера». Владимира Нидергауса признали виновным в покушении на подкуп участников и организаторов спортивных соревнований. По материалам дела, обвиняемый договаривался с тренером «РЦОР-БГУ» и футболистом «Белшины» о нужном результате для турнирной таблицы.

В результате эти команды взяли очки у минского «Динамо», а в заключительном туре бобруйчане проиграли «Шахтеру», который и стал чемпионом. Нидергаус признал вину, поэтому гособвинитель попросил для подсудимого наказание, не связанное с лишением свободы.

В Минске вынесли приговор по делу о договорных матчах в белорусском футболе-4

Наталья Соколова, прокурор отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Беларуси:
По совокупности преступлений Нидергаусу на основании части 1 статьи 14, части 1 статьи 253 и части 1 статьи 14, части 2 статьи 253 назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 базовых величин. Что составляет 185 000 белорусских рублей. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В Минске вынесли приговор по делу о договорных матчах в белорусском футболе-7

Солигорскую команду лишили чемпионского титула. Также Белорусская федерация футбола назначила «Шахтеру» штраф и отминусовала 30 турнирных баллов в нынешнем чемпионате среди клубов Высшей лиги.

# Судебная система Беларуси # общество # Владимир Нидергаус # Фотофакт

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