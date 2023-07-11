В Минске вынесли приговор по делу о договорных матчах в белорусском футболе

Новости Беларуси. Наказание – штраф в размере 185 тысяч рублей. В Минске суд огласил приговор по громкому делу о договорных матчах в белорусском футболе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На скамье подсудимых – бывший топ-менеджер солигорского «Шахтера». Владимира Нидергауса признали виновным в покушении на подкуп участников и организаторов спортивных соревнований. По материалам дела, обвиняемый договаривался с тренером «РЦОР-БГУ» и футболистом «Белшины» о нужном результате для турнирной таблицы.

В результате эти команды взяли очки у минского «Динамо», а в заключительном туре бобруйчане проиграли «Шахтеру», который и стал чемпионом. Нидергаус признал вину, поэтому гособвинитель попросил для подсудимого наказание, не связанное с лишением свободы.