Евгений Ливянт: «Учитель воспитывает своим примером»

Новости Беларуси. Известные события в гомельской школе заставили сильно задуматься над темой воспитания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Киножурнал «Ералаш» 45 лет пускай и с юмором, но оголяет совсем несмешные темы. Дети и учителя не раз становились героями миниатюр. А значит, как говорится, есть прецедент. Вот только в кино мораль всегда прописная. Кнопки на стуле учителя, вываливающийся скелет из шкафа, спрятанный мел – мелкие шалости, которые были во все времена, однако нынче такие «дела житейские» уж как-то сильно трансформировались. В чем же корень?

Евгений Ливянт, педагог, руководитель репетиторского центра:

Ученик, совершая какие-то поступки, знал, что рискует, что будут проблемы в школе, у его родителей могут быть проблемы. Это были его проблемы. А вот сейчас что поменялось: ученик ничем не рискует. Если и будут проблемы, то только у учителя. Вот что принципиально поменялось.

Евгений Борисович – учитель физики и математики высшей категории, в профессии больше 30 лет. Известный белорусский педагог – адепт суровых образовательных правил, ведь главная цель – достижение высокого результата и получение знаний, потому словоблудие и нотации – прочь.

По мнению эксперта, реально завоевать уважение современного школьника можно лишь авторитетом – и это вершина воспитательного процесса. Восхищение, а не смех в классе вызвал учитель, чье фото ученики разместили в соцсетях. Серьёзный подход. Учитель пришёл объяснять материал в тематическом костюме