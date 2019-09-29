Новости Беларуси. Известные события в гомельской школе заставили сильно задуматься над темой воспитания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Известные события в гомельской школе заставили сильно задуматься над темой воспитания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Киножурнал «Ералаш» 45 лет пускай и с юмором, но оголяет совсем несмешные темы. Дети и учителя не раз становились героями миниатюр. А значит, как говорится, есть прецедент. Вот только в кино мораль всегда прописная. Кнопки на стуле учителя, вываливающийся скелет из шкафа, спрятанный мел – мелкие шалости, которые были во все времена, однако нынче такие «дела житейские» уж как-то сильно трансформировались. В чем же корень?
Евгений Ливянт, педагог, руководитель репетиторского центра:
Ученик, совершая какие-то поступки, знал, что рискует, что будут проблемы в школе, у его родителей могут быть проблемы. Это были его проблемы. А вот сейчас что поменялось: ученик ничем не рискует. Если и будут проблемы, то только у учителя. Вот что принципиально поменялось.
Евгений Борисович – учитель физики и математики высшей категории, в профессии больше 30 лет. Известный белорусский педагог – адепт суровых образовательных правил, ведь главная цель – достижение высокого результата и получение знаний, потому словоблудие и нотации – прочь.
По мнению эксперта, реально завоевать уважение современного школьника можно лишь авторитетом – и это вершина воспитательного процесса. Восхищение, а не смех в классе вызвал учитель, чье фото ученики разместили в соцсетях.
Серьёзный подход. Учитель пришёл объяснять материал в тематическом костюме
Евгений Ливянт:
Учитель воспитывает своим примером, своим отношением к работе, добросовестностью, профессионализмом, преданностью делу.
Нигде не прописан механизм ответственности всех сторон за происходящее: что каждая из сторон должна делать в той или иной ситуации.
Не вырастить хулигана. Кто в ответе за воспитание детей: школа или родители