Первую очередь строительства молодёжного патриотического центра планируют завершить до конца 2024-го

Первую очередь строительства Республиканского центра патриотического воспитания молодежи, на создание которого будет направлена часть заработанных на субботнике средств, планируют завершить уже до конца 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всебелорусская молодежная стройка стала главной площадкой субботника в Бресте.

В трудовом десанте свыше 400 человек – это представители местной вертикали, прокуратуры, молодежь. Если год назад территорию расчищали от сухостоя и сухих деревьев, сегодня задачи уже совсем другие: разровнять площадку под газоны и тротуарные дорожки, подготовить основу под будущий стадион-трансформер. А в здании бывших казарм уже начинают отделку фасадов и внутренних помещений.

Игорь Брилевич, председатель Брестского областного совета депутатов:

Практически конец текущего года, ряд объектов уже будут эксплуатироваться – это первая очередь. Последующие очереди будут вводиться несколько позже. Мы с вами видим, что достаточно высокая степень готовности. Я уверен, что совсем скоро патриотический центр примет в своих стенах первых воспитанников.

Анна Пенер, старший помощник прокурора Бреста:

Мы рады, что можем поучаствовать в благоустройстве молодежного патриотического центра. Рады, что находится именно в Бресте, именно на территории Брестской области. Сюда будут съезжаться вся молодежь, они будут узнавать больше об истории страны и Брестской крепости.