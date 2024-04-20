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Первую очередь строительства молодёжного патриотического центра планируют завершить до конца 2024-го

20 апреля 2024 11:24
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Первую очередь строительства Республиканского центра патриотического воспитания молодежи, на создание которого будет направлена часть заработанных на субботнике средств, планируют завершить уже до конца 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всебелорусская молодежная стройка стала главной площадкой субботника в Бресте.

Первую очередь строительства молодёжного патриотического центра планируют завершить до конца 2024-го-1

В трудовом десанте свыше 400 человек – это представители местной вертикали, прокуратуры, молодежь. Если год назад территорию расчищали от сухостоя и сухих деревьев, сегодня задачи уже совсем другие: разровнять площадку под газоны и тротуарные дорожки, подготовить основу под будущий стадион-трансформер. А в здании бывших казарм уже начинают отделку фасадов и внутренних помещений.

Первую очередь строительства молодёжного патриотического центра планируют завершить до конца 2024-го-4

Игорь Брилевич, председатель Брестского областного совета депутатов:
Практически конец текущего года, ряд объектов уже будут эксплуатироваться это первая очередь. Последующие очереди будут вводиться несколько позже. Мы с вами видим, что достаточно высокая степень готовности. Я уверен, что совсем скоро патриотический центр примет в своих стенах первых воспитанников.

Первую очередь строительства молодёжного патриотического центра планируют завершить до конца 2024-го-7

Анна Пенер, старший помощник прокурора Бреста:
Мы рады, что можем поучаствовать в благоустройстве молодежного патриотического центра. Рады, что находится именно в Бресте, именно на территории Брестской области. Сюда будут съезжаться вся молодежь, они будут узнавать больше об истории страны и Брестской крепости.

Первую очередь строительства молодёжного патриотического центра планируют завершить до конца 2024-го-10

В Брестской области к субботнику присоединились более 400 тысяч человек. Все внимание подготовке мемориальных мест к празднованию 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вклад брестчан в общий бюджет субботника составит порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей.

# Субботники в Беларуси # общество # Игорь Брилевич

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