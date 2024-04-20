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Пётр Пархомчик: собранные на субботнике средства уже превысили прошлогодние значения

20 апреля 2024 11:12
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Костюмы и портфели на рабочую одежду и лопаты сменили сегодня, 20 апреля, и представители правительства. Трудовой десант во главе с премьер-министром высадился в Копыльском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место выбрали неслучайно.

Пётр Пархомчик: собранные на субботнике средства уже превысили прошлогодние значения-1

Работа кипит сегодня по всей стране, а заработанные на субботнике средства пойдут на реализацию важных для народа проектов. В 2024 году все они связаны с сохранением исторической памяти.

Пётр Пархомчик: собранные на субботнике средства уже превысили прошлогодние значения-4

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Участвует в этом прекрасном празднике труда, субботнике, 2 миллиона 400 человек. Я думаю, эти цифры увеличатся, но самое главное, что и средства, которые уже поступили в Министерство финансов Республики Беларусь, составляют 14,5 миллиона белорусских рублей. Это выше, чем в прошлом году на 400 рублей. Настроение хорошее у многих, вышли большими коллективами.

Роман Головченко принял доклад о положении дел в лесной отрасли прямо на субботнике.

# Субботники в Беларуси # общество

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