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Роман Головченко принял доклад о положении дел в лесной отрасли прямо на субботнике

20 апреля 2024 11:13
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Костюмы и портфели на рабочую одежду и лопаты сменили сегодня, 20 апреля, и представители правительства. Трудовой десант во главе с премьер-министром высадился в Копыльском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место выбрали неслучайно.

Роман Головченко принял доклад о положении дел в лесной отрасли прямо на субботнике-1

Здесь, вблизи деревни Лавы, в неравном бою с немецко-фашистскими захватчиками пали партизаны. 18 отважных ребят стояли против нескольких батальонов немцев и даже сумели дать отпор врагу. Самому младшему было всего 15 лет. Сегодня к памятнику погибшим возложили цветы, а вокруг него высадили молодые туи: 18 деревьев в память о каждом герое.

Роман Головченко принял доклад о положении дел в лесной отрасли прямо на субботнике-4

После Роману Головченко доложили о положении дел в лесной отрасли. Показатели по многим направлениям растут. Прибавляем по экспорту, выручке, хорошие результаты в области лесовосстановления и заготовки. Вскоре свои плоды принесет и сегодняшняя акция. На территории почти в полтора гектара Копыльского опытного лесхоза правительственная делегация высадила сеянцы дуба.

Роман Головченко принял доклад о положении дел в лесной отрасли прямо на субботнике-7

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Дуб – дерево мощное, вечное, символ силы, стойкости. Для нашей страны, я думаю, в данный момент это самое подходящее дерево. Поэтому дуб и сажаем. Чем больше дубов, тем крепче.

Петр Пархомчик: собранные на субботнике средства уже превысили прошлогодние значения.

# Субботники в Беларуси # общество # Роман Головченко

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