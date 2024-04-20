Роман Головченко принял доклад о положении дел в лесной отрасли прямо на субботнике

Костюмы и портфели на рабочую одежду и лопаты сменили сегодня, 20 апреля, и представители правительства. Трудовой десант во главе с премьер-министром высадился в Копыльском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место выбрали неслучайно.

Здесь, вблизи деревни Лавы, в неравном бою с немецко-фашистскими захватчиками пали партизаны. 18 отважных ребят стояли против нескольких батальонов немцев и даже сумели дать отпор врагу. Самому младшему было всего 15 лет. Сегодня к памятнику погибшим возложили цветы, а вокруг него высадили молодые туи: 18 деревьев в память о каждом герое.

После Роману Головченко доложили о положении дел в лесной отрасли. Показатели по многим направлениям растут. Прибавляем по экспорту, выручке, хорошие результаты в области лесовосстановления и заготовки. Вскоре свои плоды принесет и сегодняшняя акция. На территории почти в полтора гектара Копыльского опытного лесхоза правительственная делегация высадила сеянцы дуба.