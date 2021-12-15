Первой темой на встрече Лукашенко с активом Витебской области стала эпидситуация

Новости Беларуси. Первой темой на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом Витебской области стала эпидемиологическая ситуация, связанная с заболеваемостью COVID-19, сообщает БЕЛТА.

Как проинформировал участников совещания курирующий социальную сферу заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин, заболеваемость COVID-19 идет на спад, число заболевших составляет 25 % от пика последней волны. Первым компонентом вакцины привито 43 % населения, ожидается, что до конца года их число вырастет до 50 %.

Владимир Пенин, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Больших проблем в данном направлении нет. Единственное, надо отметить, что в последнее время увеличилось число больных гриппом. Что касается ковида, на сегодняшний момент у нас все под контролем, вопросов нет .

Одним из проблемных вопросов он обозначил нехватку финансирования в сфере здравоохранения, что сказывается на сроках реконструкции больниц. В сфере культуры тоже есть определенные вопросы: необходимо обновить концертную базу «Славянского базара». По образованию и социальному обслуживанию населения особых проблем нет, добавил Владимир Пенин.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда говорим, что у нас проблема с кадрами, зарплатами. У вас что, нет этих проблем? .

Владимир Пенин:

Зарплату всем хочется больше. Поэтому эта проблема есть. Но в то же время сказать, что это одна из главных проблем, – я бы так не сказал.