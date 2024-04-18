Первое заседание ВНС в новом статусе – все, что нужно знать о высшем органе народовластия

Беларусь на пороге важнейшего политического события. Высший орган народовластия соберется в новом статусе уже на следующей неделе. Подготовку к первому заседанию седьмого Всебелорусского народного собрания обсудили на совещании у главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Народное вече созывалось уже шесть раз. Седьмое впервые пройдет в конституционном статусе. Еще в феврале был создан оргкомитет по его подготовке и проведению. Тогда же определили, что накануне состоится встреча, где еще раз рассмотрят организационные вопросы. Президент требует предусмотреть все до мелочей и создать безупречные условия для работы Всебелорусского народного собрания. Высший представительный орган народовластия будет определять стратегические направления развития общества и государства, обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Тему продолжит наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

История ВНС – это биография становления нашей независимости. От собрания до собрания, от форума до форума мы становились лучше. Страна – более обеспеченной, а люди – богаче. Для кого это откровение, взгляните на эти кадры. Первое ВНС прошло во Дворце спорта. Последующие – уже в интерьерах Дворца Республики.

Анатолий Шабалин, архитектор, лауреат государственной премии за 2004 год в области искусства и архитектура за комплексное решение интерьеров Дворца Республики:

Многие хотели, чтобы что-то, стекло вошло, новые материалы – что-то необычное, чтобы удивить весь мир. Но надо было вот такое здание. Что такое белорусское архитектура? Это не значит, что какой-то орнамент, а прием именно белорусских пауков из соломки. И эти светильники, которые пошли одной темой – и вокруг фойе как бы соломкой, и в зону малых залов, в фойе – этот прием позволил создать какое-то своеобразие определенное.

Первое ВНС рождено эпохой нестабильности, задача седьмого – сохранить уже выстроенную модель белорусской государственности. Демократия – это власть народа. В середине 1990-х в общественном пространстве Беларуси мы наблюдали два ее вида. Первый – народовластие в образе ВНС. Президент позвал на сход представителей всей страны, чтобы спросить народ, какой дорогой пойдем. Второй вариант – толпа. Тогда белорусы подтвердили свой выбор персонифицированного управления и социального государства. Это была демократия неспешного мудрого слова и конкретного дела.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Отец мне рассказывал, как тогда это все проходило, в далеком 1996 году, поскольку было много разных мнений, решался вопрос, в каком направлении будет развиваться наша страна, нужна ли этой стране сильная президентская власть или, наоборот, склониться в сторону парламентской республики. И при этом не всегда те люди, которые на тот момент принимали решение, руководствовались интересами народа, простых людей. Конечно, каждый думал о себе, каждый хотел занять какую-то позицию и каждый представлял интересы какой-то группы людей. И очень сложно сравнивать ту атмосферу далекого года, когда молодой Президент, страна на распутье. И то, когда я первый раз стал делегатом ВНС после выполнения первой трансплантации печени в истории Республики Беларусь. Поскольку мы тогда уже жили в очень интенсивно развивающемся социальном государстве, которое развивалось и делало шаги вперед именно благодаря тому, что в ней была сильная президентская власть. Всебелорусское народное собрание стало атрибутом государственности. Какие тезисы прозвучали на V ВНС?

Теперь это даже не шаг, это скачок вверх. По пирамиде развития государственности мы заметно поднялись. Всебелорусское народное собрание – апогей развития демократии и народовластия. Когда не определенная ветвь власти, партия или политическая либо финансовая коалиция задает тон развитию государства. А развитию государства задает тон народ.

Младен Иванов, председатель Содружества «Болгария-Евразия»:

У нас все кричат о демократии, мол, какие мы борцы за свободу и так далее. Я вам скажу, что у нас нет такого эффективного демократического института, как Всебелорусское народное собрание. Например, у нас, в Болгарии, человек пять принимают все решения, вообще никто не слушает гражданское общество, как это происходит на Всебелорусском народном собрании и прочее. Так что у меня критики в этом плане нет. У меня желание, чтобы у нас, в Болгарии, был демократический инструмент, который работал бы таким образом, как это работает у вас. Ключевые моменты VI ВНС. Ставка на диалог народа и власти для развития страны. Читать здесь.

Тот первый ВНС – это идея Лукашенко. В ответственный момент истории Всебелорусский сход выполнил свое предназначение. Затем это была общереспубликанская площадка для корректировки ориентиров. Нынешнее ВНС, понятно, вбирает все эти привычные функции, но под той же аббревиатурой более глобальные смыслы. Отцом ВНС как стратегического инструмента госуправления стал Президент. За неделю до седьмого заседание Всебелорусского народного собрания и первого в новом статусе осталось лишь согласовать детали. Лукашенко: к делегатам ВНС должно быть внимательнейшее отношение!

Самое широкое представительство от гражданского общества – 400 человек; 350 человек – это народные избранники местных Советов депутатов. Затем парламентарии, сенаторы, Совмин, руководители исполнительной вертикали разного уровня. Действующий Президент и глава государства, прекративший исполнение своих обязанностей. Такая плюралистическая диалоговая площадка вряд ли в какой стране еще создана. Это говорит и о самодостаточности нашего пути, и о желании решать свое будущее самостоятельно. В уютной атмосфере, а не на уличных ветрах перемен с запахом тротила. Головченко: не видим смысла приглашать на ВНС представителей Запада.