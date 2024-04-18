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Роман Головченко поделился подробностями о плане проведения ВНС

18 апреля 2024 17:14
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Беларусь на пороге важнейшего политического события. Высший орган народовластия соберется в новом статусе уже на следующей неделе. Подготовку к первому заседанию седьмого Всебелорусского народного собрания обсудили на совещании у главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко поделился подробностями о плане проведения ВНС-1

Делегаты избраны и зарегистрированы Центризбиркомом. Утверждены и даты проведения заседания – 24-25 апреля. Сегодня, 18 апреля, в представительном составе обсудили меню и самого форума, и даже обеда для делегатов. Руководитель организационного комитета по подготовке ВНС премьер-министр Роман Головченко поделился с журналистами деталями разговора.

Роман Головченко поделился подробностями о плане проведения ВНС-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В первый день будет много процедур организационно-технического характера. Будет организовано голосование, и открыто и тайное по ряду вопросов. О кандидатуре председателя Всебелорусского народного собрания, его заместителя. Будут также рассматриваться вопросы о создании Президиума Всебелорусского народного собрания. Напомню, что его максимальная численность – до 15 человек предусмотрено законом. Будет обязательно выступление главы государства, которое, наверное, откроет Всебелорусское народное собрание. Второй день работы, по сути, будет субстантивным. Нам нем будут рассмотрены проекты важных документов, не только рассмотрены, они будут презентованы делегатам съезда. И по ним будут определенные дебаты, мы предполагаем. Делегаты, видимо, захотят задать вопросы. Это важные стратегически для страны документы – Концепция национальной безопасности и проект Военной доктрины.

Первое заседание ВНС в новом статусе – все, что нужно знать  о высшем органе народовластия.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Евгений Пустовой # Роман Головченко

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